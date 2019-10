Battles de The Voice Kids 2019 : Manon, Ali, Esteban et Justine en demi-finale

Lors de cette nouvelle soirée de The Voice Kids 2019, Amel Bent, Jenifer (dans une robe Miu Miu), Soprano et Patrick Fiori, peuvent encore choisir deux talents dans leur équipe. Pour faire leur choix, ils ont organisé de nouvelles battles. Qui s'est démarqué ? Qui n'a pas fait le poids ? Voici ce qu'il s'est passé.

Équipe de soprano

Battle entre Fannie, Enzo et Romane

Le trio chante Feeling Good de Nina Simone, un des morceaux préférés de Fannie contrairement à Romane et Enzo qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble. Lors des répétitions, Romane et Enzo manquent de confiance en eux, mais sur scène, la magie opère, les voix se mêlent à la perfection. Les coachs sont levés à l'issue de cette performance et tous disent que Soprano va avoir du mal à prendre une décision. Amel Bent confirme son "crush" pour Fannie. Patrick Fiori qui estime que c'est l'une des plus belles battle jamais entendues a une légère préférence pour Fannie également. Jenifer donne une voix à Enzo. Et Soprano ? Il garde Fannie dans son équipe.

Battle entre Soan, Maëline, Lucas et Nathan

Ils doivent convaincre sur le morceau de Yannick Noah, Simon Papa Tara. Le coaching est compliqué, car ce sont quatre piles électriques qui ont du mal à s'harmoniser. Sur scène, l'énergie est bien présente, les coachs dansent, l'ambiance est bonne. Jenifer a préféré la prestation des jumeaux, Amel Bent vote plutôt pour Soan, Patrick Fiori également. Soprano décide de garder Soan.

Équipe d'Amel Bent

Battle entre Amélie, Ali et Enzo

Ils chantent Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Enzo a des difficultés lors des répétitions et Amélie fait trop de vocalises. Amel Bent veut quelque chose de plus pur, de plus simple. Le trio écoute les conseils de la coach et ça paye en live. "Depuis que je suis coach, c'est la première fois que je vois une battle aussi puissante", déclare Amel Bent. Jenifer a craqué pour Ali tout comme Patrick Fiori et Soprano. Amel Bent choisit de garder Ali.

Battle entre Camille, Coline et Antonia

Elles interprètent Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, à la façon de Shakira, chanson qu'Amel Bent et son amoureux avaient choisie pour se dire qu'ils s'aimaient. Coline impressionne Amel Bent lors des répétitions alors qu'Antonia pleure, car elle a l'impression de ne pas réussir. Face au public, tout le monde a repris ses esprits, tout se passe divinement bien et le résultat est d'une grande pureté. "J'ai dit oui une fois avec cette chanson. C'est la chanson qu'il me chante, mais à vous aussi je dis oui", lance Amel Bent. Jenifer a eu une préférence pour Antonia, pareil pour Soprano et Patrick Fiori. Amel Bent choisit de continuer l'aventure avec Antonia.

Équipe de Patrick Fiori

Battle entre Julia, Fanchon et Philippe

Ils doivent chanter Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Un morceau que connaît bien Patrick Fiori pour le coup. Lors du coaching, le Corse demande à Philippe d'être fidèle à la version originale. Le coach ne cache pas que ces répétitions sont les plus difficiles et les plus longues, car ça "partait dans tous les sens vocalement". À force de travail, le résultat est bon face au public. Très ému, Patrick Fiori annonce ne pas avoir choisi cette chanson au hasard, c'est parce qu'elle a 20 ans aujourd'hui. Jenifer a craqué pour Fanchon qu'elle compare à Édith Piaf. Amel Bent a une préférence pour Philippe, Soprano aussi. Patrick Fiori porte son choix sur Philippe.

Battle entre Eva, Manon et Valéria

Elle doivent chanter Flames de David Guetta et Sia. Manon qui a subjugué les coachs n'a aucune difficulté lors des répétitions et les autres talents risquent d'en souffrir en live, c'est un peu le cas. Tous les coachs sont debout après le passage du trio sur scène. Jenifer a craqué pour Valéria, Manon a séduit Soprano et Amel Bent. Fier de ses élèves, Patrick Fiori fait finalement le choix de garder Manon.

Équipe de Jenifer

Battle entre Esteban, Alaïs et Joann

Ils chantent Mon Everest de Soprano devant Soprano. Dur ! La difficulté de ce morceau est son flow et la difficile articulation des mots. Ce n'est pourtant pas un problème pour Esteban. C'est plus dur pour Joann qui manque en plus de confiance en lui. Alaïs a pour sa part du mal avec une note aiguë. Le résultat en live est malgré tout bon et validé par Soprano. Patrick Fiori a un petit coup de coeur pour Alaïs, même chose pour Amel Bent. Jenifer choisit de garder Esteban.

Battle entre Jutine, Roger et Théo

Ils doivent interpréter Show Must Go on de Queen. Alors que Roger abuse des vibes en répétitions, devant le public, il se maîtrise et le rendu des trois voix est bon. Pour Jenifer, le défi a été relevé et Patrick Fiori a été séduit par cette version de la chanson. Il a notamment craqué pour Justine. Soprano est incapable de faire part d'une préférence. Jenifer hésite, explique qu'en fait ils ont trois styles différents et que c'est un style qu'elle choisit. Elle opte pour celui de Justine.

Résumé des équipes

Jenifer : Natihei, Esteban, Lola, Justine.

Amel Bent : Antonia, Mathias, Ali, Kylian.

Soprano : Fannie, Soan, Talima, Lilou.

Patrick Fiori : Philippe, Ghali, Michel, Manon.