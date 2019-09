Jenifer sensuelle dans The Voice Kids : prix de sa minirobe à carreaux

Vendredi 27 septembre, Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori doivent faire des choix difficiles dans The Voice Kids 2019. La raison ? La première séance des battles est lancée. Pour cette nouvelle soirée, la chanteuse originaire de Corse a dévoilé son nouveau look sensuel.

Une fois encore, c'est le très bien informé compte Instagram "jenifer.mode" qui a livré les détails de la tenue de la chanteuse de 36 ans. "Pour les épisodes des battles de The Voice Kids, Jenifer portera une robe en maille stretch à carreaux", annonce le compte. Une tenue sexy et courte qui met en valeur les sublimes formes de la chanteuse.

Ce look stylé signé par la marque italienne Miu Miu vaut pas moins de 850 euros.