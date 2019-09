Battles de The Voice Kids 2019 : Amel Bent émue, Kylian et Talima séduisent

Après avoir convaincu les jurés de The Voice Kids 2019, Amel Bent, Jenifer (dans une robe Miu Miu), Soprano et Patrick Fiori, les jeunes talents s'affrontent désormais lors des battles. C'est une nouvelle compétition qui commence pour eux. Qui s'est démarqué lors de ces premiers face-à-face ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé de cette nouvelle soirée.

Équipe d'Amel Bent

Battle entre Léticia, Mathias et Océane



Ces trois talents aux fortes personnalités s'affrontent sur Wrecking Ball de Miley Cyrus. Lors des répétitions, Mathias a des problèmes avec la rythmique, Océane ne se lâche pas assez. Amel Bent attend donc de Léticia qu'elle entraîne ses camarades. Une fois sur scène, le trio fait preuve de puissance. "Je suis tellement fière de vous. Vous nous envoyez un truc d'une puissance. C'est incroyable, quel charisme !", lance Amel Bent. Soprano est content de voir leur complicité. Même chose du côté de Jenifer qui leur conseille de monter un groupe ensemble. C'est l'heure du choix pour Amel Bent qui décide de garder Mathias dans son équipe. Il est qualifié pour la demi-finale.

Battle entre Gaspard, Marie et Kylian

Ils ont tous les trois un point commun : ce sont de grands interprètes. Ils doivent chanter ensemble Fils à papa de Vianney. Lors des répétitions, ils ont réussi à émouvoir Amel Bent aux larmes. Une émotion qu'ils ont une nouvelle fois fait passer lors du live. Il faut dire qu'en commençant la chanson a capella, ces kids ont fait parler leur sensibilité. "Je savais qu'ils avaient une sensibilité commune avec des voix différentes. Ils ont une passion pour les mots. Ce que vous nous donnez, c'est digne d'une personne qui a vécu une longue vie", confie Amel Bent. Pour Jenifer, tout était parfait et Kylian s'est démarqué. Soprano est d'accord. Amel Bent continue l'aventure avec Kylian.

Équipe Patrick Fiori

Battle entre Eva, François et Ghali

Eva, François et Ghali chantent Sang pour sang de Johnny Hallyday. Ces trois talents très différents doivent donc trouver un terrain d'entente, ce qui n'est pas simple comme on peut le voir lors des répétitions. À force de travail, les voix s'accordent et, sur scène, leur pureté prend le dessus sur la mélodie. "Vous avez des origines différentes et des façons de vivre différentes. Trois planètes peuvent n'en faire qu'une et vous n'en avez fait qu'une", déclare Patrick Fiori. Amel Bent a trouvé que "la prestation allait au-delà de la chanson". Jenifer a trouvé que François était très concerné par les autres et elle a aimé son investissement. Elle estime donc que c'est lui qui doit poursuivre l'aventure. Pareil pour Amel Bent. Patrick Fiori décide de garder Ghali.

Battle entre Mila, Michel et Clara



Les trois jeunes talents chantent Walk This Way d'Aerosmith. Michel a du mal à du mal à articuler au moment des répétitions, alors que Clara envoie déjà du lourd malgré quelques erreurs de texte. En live, le trio met le feu et Clara et Mila se démarquent avec leurs envolées vocales. "C'est une chanson super difficile et ce soir vous avez touché le coeur des gens", déclare Patrick Fiori satisfait. Tous les coachs ont un coup de coeur pour Clara, mais Patrick Fiori choisit, très étonnamment, de poursuivre avec Michel...

Équipe Jenifer

Battle entre Mini Div, Léna et Natihei

C'est sur Un deux trois de Fredericks Goldman Jones qu'ils doivent faire leurs preuves. Des artistes que ne connaissent pas nos jeunes talents. Un titre à trois voix idéal pour mettre en avant les différentes tonalités de ces jeunes. Cette prestation à cinq voix est une grande réussite et chaque kid a relevé le défi de s'approprier ce morceau. "Ils ont très bien travaillé, c'était très réussi. Vous avez ambiancé toute la salle, les coachs, défi réussi", confie Jenifer. Pour Soprano, l'énergie de cette battle est incroyable. Patrick Fiori et le rappeur ont une préférence pour les Mini Div, comme Amel Bent. Au final, Jenifer choisit de continuer l'aventure avec Natihei.

Battle entre Aëlwenn, Lola et Nayana



Ce trio féminin chante Stay de Rihanna. Pour Nayana, la plus grande difficulté de ce morceau est de faire passer l'émotion qu'il y a dedans. Pour Lola et Aëlwenn, sortir de leur zone de confort est aussi compliqué. Sur scène, le trio fonctionne bien et tous les coachs sont conquis. "C'était l'élégance et la classe sur scène. Vos voix, c'était du velours et du cristal. C'est un moment magique", explique Patrick Fiori qui n'arrive pas à avoir une préférence. Amel Bent a adoré le côté mystérieux de Nayana. Soprano a préféré le timbre de Lola. Jenifer choisit de poursuivre avec Lola.

Équipe Soprano

Battle entre Lisa, Nour et Talima



Ce trio 100% féminin doit interpréter Royals de Lorde. Nour est très stressée lors des répétitions, ce qui lui fait faire des erreurs. Lisa a aussi du mal à lâcher prise. Une fois face aux autres coachs, le trio se montre confiant et fait le show. "Un truc à préciser, quel swag vous avez ! Vous méritez d'être là, vraiment", déclare leur coach. Pour Jenifer, ce choix de titre est très périlleux. Les trois talents ont un style très différent des uns et des autres, mais c'est Talima qui a les faveurs de la Corse. Même chose pour Amel Bent et Patrick Fiori. Soprano prend la décision de garder Talima.

Battle entre Lilou, Leny et Pierre

C'est sur Ta fête de Stromae que la jeune fille et les deux jeunes hommes doivent convaincre. La difficulté de cette chanson est qu'il y a peu de texte. Il faut donc pas mal interpréter, sans copier. Lilou doute beaucoup d'elle-même, à tort. Soprano est content de voir qu'ils se sont énormément amusés sur scène, mais avoue que le choix est très compliqué pour lui. Patrick Fiori a une préférence pour Pierre, Amel Bent pour Leny. Elle estime qu'il a un charisme dingue. Jenifer préfère Lilou. Au final, Soprano poursuit l'aventure avec Lilou.

Résumé des équipes

Jenifer : Natihei, Roger, Esteban, Lola, Justine, Théo, Alaïs, Joann.

Amel Bent : Antonia, Enzo, Mathias, Ali, Amélie, Camille, Kylian, Coline.

Soprano : Fannie, Soan, Talima, Maëline, Lucas et Nathan, Lilou, Enzo, Romane.

Patrick Fiori : Fanchon, Valéria, Philippe, Ghali, Michel, Manon, Eva, Julia.