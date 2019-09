Jenifer, mariée comblée : les détails de son mariage de princesse

Après quatre ans d'amour et de bonheur, Jenifer a épousé son compagnon Ambroise Fieschi. Le couple s'est dit "oui" le 21 août 2019 en Corse, entouré de ses proches. Un mariage dont Paris Match révèle ce jeudi 5 septembre les détails et surtout quelques photos sur lesquelles la chanteuse de 36 ans s'affiche divine en robe de mariée.

Très attachée à ses racines corses, Jenifer a choisi de célébrer son mariage dans la commune de Serra-di-Ferro, sur un terrain appartenant à Jean-Luc Codaccioni, son oncle assassiné en décembre 2017 après avoir été la cible de tirs à l'aéroport de Bastia. Pas de mairie ni d'église pour le couple, donc. Toutefois, Antoine Giorgi, le maire de la commune, a fait le déplacement pour unir Jenifer et Ambroise. C'est en extérieur, dans un décor champêtre réalisé par "une vieille connaissance" – la patronne de l'hôtel Ostella de Bastia –, que l'union a été célébrée. Comme le racontent nos confrères, la belle Jenifer fait sensation en robe bustier sensuelle et glamour... au bras de son fils Aaron (15 ans), né de ses amours passées avec Maxime Nucci, qui l'a conduite à l'autel.

Du côté des invités, le couple ne s'est entouré que de la famille et d'amis très proches. Parmi les 150 convives, pas une seule personnalité... ou presque ! Ambroise avait choisi Johan Cavalli, footballeur de l'ACA, et Jean-Philippe Scapula, rencontré sur des rallyes automobiles, comme témoins. Jenifer a pu compter sur sa plus ancienne amie Charlotte et sa cousine Coralie Codaccioni, qui n'est autre que la fille de l'oncle décédé. Sans surprise, ses ex-compagnons Maxime Nucci et Thierry Neuvic, papa de son petit Joseph (5 ans) qui a passé la cérémonie installé à côté de sa grand-mère, n'étaient pas de la partie. "Ça aurait été bizarre pour Jen de les avoir à ses côtés. Ils font partie de son passé. Son avenir, c'est Ambroise", a confié un proche.

Après l'échange des alliances et des consentements, la fête a pu démarrer ! Côté musique, pas question pour Jenifer de donner de la voix : ce soir-là, c'était elle la princesse. Le couple et ses invités ont dansé toute la nuit sur de la musique jouée par un groupe local. Le seul moment où la belle a pris le micro, c'était pour offrir un discours ému devant l'assemblée...

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !

Les détails du mariage de Jenifer et Ambroise sont à retrouver dans le magazine Paris Match, actuellement en kiosques.