Jenifer mariée à Ambroise : première photo dans sa robe divine

Le 21 août 2019, Jenifer a célébré son mariage avec son amoureux Ambroise Fieschi en Corse. Un événement sur lequel la chanteuse de 36 ans n'avait pas communiqué... jusqu'à ce jeudi 5 septembre 2019. Nos confrères du magazine Paris Match dévoilent en exclusivité les superbes photos de la fête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme apparaît divine en robe de mariée !

Toujours très stylée, Jenifer n'a pas manqué à sa réputation le jour de son mariage. En effet, comme le montrent les photos publiées dans le magazine, la coach de The Voice Kids (TF1) avait opté pour une robe blanche plutôt originale et dans la tendance. La belle brune portait une robe bustier tout en dentelle et transparence nouée aux épaules par un joli voile. Elle était également coiffée d'un voile long de plusieurs mètres. Perchée sur une paire de sandales argentées à chaînettes et incrustées de diamants, Jenifer a choisi une alliance on ne peut plus sobre : un anneau fin en platine. Mais à son index droit, la star a dévoilé une bague en diamants bien plus bling bling.

De son côté, Ambroise Fieschi, un entrepreneur d'Ajaccio rencontré il y a quatre ans, a fait plus sobre. Le marié était en costume trois-pièces bleu, ébloui par la tenue glamour et sexy de celle qui est devenue ce jour-là son épouse.

Après cette superbe fête, les mariés ne pourront pas s'envoler tout de suite pour une lune de miel en amoureux. En effet, la cérémonie s'est tenue le 21 août et le 25 août, soit quatre jours plus tard, Jenifer a retrouvé son public. Dans le cadre de sa tournée, l'interprète du tube Au soleil se produisait en Suisse, à Venoge. Depuis, elle enchaîne les concerts.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !

Les photos du mariage de Jenifer et Ambroise sont à retrouver dans le magazine Paris Match, actuellement en kiosques.