Jenifer (The Voice Kids 2019) : Look réussi pour son retour, le prix de sa tenue

The Voice Kids reprend pour une sixième saison sur TF1 dès ce vendredi 23 août 2019. Patrick Fiori, Soprano, Amel Bent et Jenifer – qui s'est mariée le 21 août dernier en Corse comme le dévoile Gala – prennent place dans leurs fauteuils de coachs, espérant découvrir la prochaine star de la chanson. Pour le lancement de cette édition, la belle Jenifer est restée fidèle à sa réputation en optant pour un look toujours plus stylé.

C'est en petite robe noire signée Alexandre Vauthier que la chanteuse de 36 ans a fait son entrée sur scène comme l'a révélé le compte Instagram @jenifer.mode. Il s'agit d'un modèle court brodé de sequins avec encolure asymétrique, taille resserrée et fermeture zippée dissimulée sur le côté. Une robe qui vaut 2005 euros et que Jenifer a portée avec de jolies bottes également pailletées. La paire de chaussures signée Balmain est en cuir argenté et ornée d'un éclair coloré bleu, noir et rouge. Des bottes à bout pointu et talon aiguille qui mettent en valeur les belles jambes de Jenifer pour la somme de 1290 euros. Au total, la tenue de la belle coûte donc 3295 euros.