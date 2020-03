Arthur confiné à cause du coronavirus : son nouveau projet amusant

Le monde vit une période très particulière. Le coronavirus contamine de plus en plus de personnes. En France, l'heure est au confinement depuis mardi 17 mars 2020. Certains animateurs prennent donc des mesures exceptionnelles pour continuer à divertir les téléspectateurs. C'est le cas de Cyril Hanouna qui continue à animer Touche pas à mon poste (C8) depuis chez lui. De son côté, Arthur en a profité pour développer un nouveau projet comme l'ont dévoilé nos confrères du Parisien hier.

Selon leurs informations, le compagnon de Mareva Galanter va lancer The Show Must Go Home ce mercredi à 16h30, sur Facebook et Instagram. Son but ? Amuser quotidiennement son public en cette période délicate. Bien entendu, Arthur présentera ce nouveau projet de chez lui, confinement oblige. "On ne sait pas ce qu'on va faire, ni comment on va le faire, mais on le fera", a confié le présentateur de 54 ans.

Arthur ne sera pas le seul protagoniste de ce show sur le Web. Il a en effet fait appel à des humoristes et comédiens dont il est proche et que l'on retrouve régulièrement dans Vendredi tout est permis, sur TF1. Artus, Jarry, Cartman, Inès Reg, Issa Doumbia, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, Tony Saint Laurent ou encore Kevin Razy ont répondu présent à son appel. Arthur a annoncé "plein d'autres surprises" : "Ce n'est pas de la télé, ce n'est pas de la radio, on sait juste qu'on sera digital et qu'on risque de beaucoup se marrer." Nul doute que ses fans apprécieront cette belle initiative.