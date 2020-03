Cyril Hanouna arrête TPMP en plateau : grande annonce et grosse nouveauté

Il avait promis qu'il serait là, il y était ! Cyril Hanouna a bel et bien pris l'antenne sur C8 dès 17h45 lundi 16 mars 2020, remplaçant Valérie Bénaïm dans C'est que de la télé (elle est confinée, car elle a été en contact avec une personne touchée par le Covid-19). C'est sans public, avec des caméras automatiques et sans avoir été maquillé que l'animateur a présenté son émission. Et la star de C8 a fait hier une grande annonce.

Mardi 17 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles règles à suivre afin de lutter plus efficacement contre le Covid-19. Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, il a invité les Français à ne sortir de chez eux que pour des raisons valables et justifiées. Des contrôles vont même être mis en place pour s'assurer que tout le monde reste au maximum chez soi. Dans ce contexte très particulier, Cyril Hanouna a tenu à rassurer les téléspectateurs et ses fans. Il a tout d'abord déclaré qu'il allait "rester à l'antenne en respectant les consignes : un mètre entre chaque personne".

Et si les choses se compliquaient, s'il ne pouvait plus se rendre sur le plateau, l'animateur a juré qu'il serait tout de même à l'attente et a déjà trouvé comme il ferait. "J'ai équipé mon appartement de caméras automatiques ! Et je ferai l'émission en direct de chez moi. Il y aura peut-être un ou deux chroniqueurs", a expliqué Cyril Hanouna.

Quelques heures plus tard, sur Twitter, il a annoncé : "Mes chéris, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne mettre personne en péril, donc d'arrêter les émissions en plateau, car ça nécessite une quinzaine de personnes quoi qu'il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les émissions en plateau doivent s'arrêter." C'est donc de chez lui qu'il animera à présent ses programmes !