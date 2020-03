Valérie Bénaïm en contact avec le coronavirus et obligée de quitter l'antenne

Après un tweet de Cyril Hanouna qui laissait entendre qu'il ne pourrait peut-être plus être à l'antenne et présenter Touche pas à mon poste sur C8, dimanche 15 mars, Valérie Bénaïm a confié qu'elle ne présenterait plus C'est que de la télé à cause du coronavirus.

"Les amis, en cette période il ne faut pas laisser la place au doute. Les chroniqueurs de C'est que de la télé et moi ayant été en contact avec un malade du virus, on préfère ne pas mettre les équipes en danger. Mais la darka doit continuer c'est donc Cyril qui s'occupera de vous dès 17h45 en direct ! Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Cyril s'occupera de vous très très très bien ! Il ne vous lâche pas et il sera en direct ! Moi je vs embrasse très fort !", a écrit l'animatrice de 50 ans, qui doit donc être en quarantaine.

Un message qui a bien sûr inquiété ses fans, lesquels espèrent qu'elle n'a pas contracté le coronavirus. Bien sûr, l'identité de la personne malade n'a pas été révélée mais on lui souhaite de ne pas déclarer de symptômes sévères.