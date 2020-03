Cyril Hanouna : Obligé de quitter l'antenne dès lundi ? Il s'explique

Terminé, les "chéris" ! En raison de la propagation du coronavirus dans toute la France,Cyril Hanouna sera peut-être absent de C8 à partir de lundi 16 mars 2020, comme il l'a annoncé le 14 mars 2020 via Twitter. L'animateur a écrit à ses abonnés : "Les chéris, je voulais vous laisser un petit message pour vous dire que je pense à vous tous et que je vous envoie des pleins de forces pour garder le moral. J'espère que je ne vais pas être obligé de quitter l'antenne dès lundi mais je fais tout pour être auprès de vous. Je vous aime."

Immédiatement, les fans de l'animateur ont fait part de leur bienveillance envers Cyril et son équipe de chroniqueurs : "Sois prudent. C'est un peu bizarre comme situation mais il faut éviter que ce truc se propage à tout prix. Personnellement ça serait normal et compréhensible si tu pouvais pas être en direct. T'as aussi ta famille à protéger", "J'espère que l'on te retrouvera lundi .... prends soin de toi Baba et à vous tous prenez soin de vous ... Si certains ont du mal à comprendre : 'Celui qui est resté à l'écart a sauvé tous les autres'", "La santé avant tout baba prend soins de toi et ta famille ne t'inquiètes pas, on ne t'oublie pas".

Le 13 mars 2020, l'animateur de l'émission Touche Pas à Mon Poste avait déclaré sur Twitter qu'il n'y aurait plus de public lors de l'enregistrement de son émission. Le présentateur star de C8 ne voulait pas permettre une éventuelle contamination au Covid-19 sur le plateau. Ainsi, il indiquait : "Mes chéris, ma priorité c est vous, donc il y aura pas de public sur le plateau lundi. Mais on sera en direct lundi pour vous divertir." Les mesures sont donc devenues encore plus drastiques depuis.