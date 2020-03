Denis Brogniart : Cette chroniqueuse de TPMP avec laquelle il a eu une aventure

Jeudi 12 mars 2020, Cyril Hanouna et son équipe se sont concentrés sur le sujet du moment dans Touche pas à mon poste : le coronavirus. Emmanuel Macron venait de faire une allocution sur le sujet en direct, sur TF1, la joyeuse bande a donc réagi aux mesures annoncées. Ils ont également évoqué les propos de Denis Brogniart sur le sujet la veille sur LCI où il était venu parler de son émission. L'occasion pour l'une des chroniqueuses de faire une révélation.

Tour à tour, les chroniqueurs ont donné leur avis sur les déclarations du présentateur de Koh-Lanta. Et, quand son moment est venu, Sophie Coste en a profité pour annoncer qu'elle l'aimait beaucoup. Curieux, Cyril Hanouna lui a demandé s'il était son style d'homme. "J'ai eu une petite aventure avec lui", a-t-elle alors lancé, une révélation qui a fait sensation sur le plateau.

Benjamin Castaldi lui a bien vite demandé à quand remontait leur idylle. "C'était entre ses deux femmes. J'étais partie à Buenos Aires faire l'émission Fear Factor, avec pas mal d'animateurs de TF1. On est rentrés à Paris et je me suis rendu compte qu'il préférait le sport et moi le théâtre, donc voilà...", a répondu l'animatrice de Chérie FM. Et de préciser qu'ils étaient toujours en contact de temps à autre.

Aujourd'hui, Denis Brogniart est fou amoureux de son épouse Hortense. Le couple s'est rencontré dans les couloirs de LCI. Voyant qu'il y avait des atomes crochus entre eux, l'animateur de 52 ans lui a proposé de partir avec lui sur le tournage de Koh-Lanta, car à l'époque elle était journaliste. C'est donc au cours de la saison Koh-Lanta : Bocas del Toro (en 2003, au Panama) que leur histoire d'amour a débuté dans le plus grand secret. Ils ne se sont plus quittés depuis. Leur mariage a été célébré en 2007. Les tourtereaux sont les heureux parents des jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et de Blanche (née en 2006). Le fils de Denis Brogniart, Dimitri, est né en 2000 d'une précédente union.