Coronavirus : Laurence Boccolini agacée contre ceux qui "pillent le PQ"

La panique grandit de plus en plus autour du coronavirus. Et ce n'est pas l'allocution du président Emmanuel Macron qui a arrangé les choses jeudi 12 décembre 2020. Ce dernier a annoncé de grandes mesures, telles que la fermeture de toutes les écoles et l'optimisation du télé-travail pour les entreprises. En outre, il a bien évidemment rappelé les consignes de base afin d'éviter la propagation du virus, à savoir le lavage de main et du visage ainsi que faire l'effort de ne pas se serrer la main ou de s'embrasser. Bref, autant d'annonces qui n'ont pas suffi à rassurer les Français. Certains d'entre eux ont d'ailleurs basculé vers l'extrême et se mettent à prévoir des quantités de stock de nourriture ou autres produits pour le quotidien chez eux. De quoi sérieusement agacer Laurence Boccolini.

Sur Instagram, l'animatrice télé a tenu à souligner le manque de civisme de la part de personnes affolées en postant une image qui, elle l'espère, fera réagir. "Voici Bob. Bob ne panique pas avec le coronavirus. Bob écoute les scientifiques plutôt que les médias sociaux. Bob n'est pas en train de dévaliser les magasins. Bob se lave tout le temps les mains car il connaît les bases d'une bonne hygiène. Sois comme Bob", lit-on. En légende, Laurence Boccolini en rajoute une couche histoire d'être bien claire : "Voilà, sois comme Bob et arrête de piller les rouleaux de PQ à Franprix, c'est pas la guerre non plus !" Un parti pris qui n'a pas manqué de faire débat dans son fil de commentaires.