Caroline Receveur : La nouvelle bêtise (trop chou) de son fils Marlon

Parents d'un petit garçon prénommé Marlon, Caroline Receveur et Hugo Philip ont récemment découvert que celui-ci prépare avec beaucoup d'entrain la crise fatidique des 2 ans. Baptisée "Terrible Two", cette période survient généralement aux alentours des 24 mois et est caractérisée par une volonté d'individualité de l'enfant et de nombreuses oppositions ou crises de nerfs.

Pour preuve, Hugo Philip a dévoilé l'exemple parfait de l'une de ces petites "crises" sur Instagram. Le 8 février 2020, on découvre Marlon dans la voiture de son papa, confortablement installé au volant et prêt à partir en balade pour "Angès" (comprenez Los Angeles).