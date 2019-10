Hugo Philip (DALS), une élimination injuste ? Caroline Receveur donne son avis

Une fois, mais pas deux, comme on dit ! Alors qu'Hugo Philip et sa danseuse Candice Pascal avaient échappé de peu à l'élimination face à Moundir lors du troisième prime, ils n'ont pas réitéré cet exploit le samedi 12 octobre 2019. Après seulement quatre semaines de participation à la saison 10 de Danse avec les stars (TF1), le jeune homme s'est incliné face à Ladji Doucouré. Sportif et compétiteur dans l'âme, il a été très surpris par les résultats des votes et a d'ailleurs eu beaucoup de mal à cacher sa déception. Néanmoins, le jeune mannequin de 30 ans a pu compter sur le soutien infaillible de sa chérie Caroline Receveur.

En effet, à l'issue du prime, la ravissante influenceuse s'est emparée de son compte Instagram pour y publier un message d'encouragement à l'intention de sa moitié : "Je suis si fière de toi et de ton parcours mon coeur. On a hâte de te retrouver avec tipimousse et de reprendre le cours de notre (vraie) vie à Londres. Tu méritais tellement d'aller plus loin dans l'aventure, mais le meilleur reste à venir, tu le sais mieux que moi. Marlon et moi on t'aime fort, on t'attend de pied ferme pour te faire un million de câlins et fêter ton retour à la maison."

En 2016, la jeune femme avait elle-même participé à l'émission et avait terminé sixième au côté de son danseur Maxime Dereymez. Hugo Philip ne fera finalement pas un meilleur parcours que sa chérie, lui qui a pourtant durement donné de sa personne lors de ces premières semaines de compétition... au point de perdre plusieurs kilos.

Heureusement pour lui, il y a un point positif à cette élimination inattendue : la fin des entraînements intensifs qui sonne le retour à une vie normale, où il pourra de nouveau profiter de sa petite famille. Devenu papa le 6 juillet 2018, Hugo Philip ne vit plus que pour sa chérie et son adorable petit Marlon, aujourd'hui âgé de 14 mois.