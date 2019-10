Danse avec les stars 2019 : Hugo Philip éliminé, Clara Morgane aérienne

La semaine dernière, à l'occasion du prime spécial défi des juges, c'est l'ancien aventurier et présentateur télé Moundir qui a malheureusement été éliminé de la 10e saison de Danse avec les stars. Pour ce quatrième numéro, l'émission avait organisé une spéciale Céline Dion ! Découvrez vite les notes et les avis des juges Shy'm, Patrick Dupond, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.

A noter que Dorothée est l'invitée exceptionnelle de ce prime.

Clara Morgane et Maxime Dereymez

Cette semaine, le couple favori de la saison se lance sur une danse contemporaine au son du tube All by Myself.

Clara Morgane, aérienne, fait un tabac. Shy'm salue un travail acharné de semaine en semaine mais la met en garde de ne pas faire "trop scolaire" car sa "technique est incroyable". "J'ai été transporté, tu te fais de plus en plus confiance. Y un vrai lâcher prise, beaucoup moins mécanique, bravo", dit Jean-Marc. Chris aussi a aimé à l'exception d'une toute petite erreur technique.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Total : 32

Linda Hardy et Christophe Licata

L'ancienne Miss France devenue actrice dans Demain nous appartient va devoir effectuer un cha-cha-cha sur le mythique tue Dans un autre monde. Elle est accompagnée d'artistes du cirque et débarque dans une bulle en plastique !

"Plus d'énergie, plus d'harmonie avec la musique, plus de hanches, mais on est sur le chemin", souligne Patrick. "Un vrai cha cha cha mais il ne faut pas d'attaque talon, c'est pas possible, en finale ça passera pas !", clame Chris. "Des hanches trop timides", ajoute Shy'm.

En red room, la star est soutenue par ses collègues de DNA.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 24

Hugo Philip et Candice Pascal

Le beau gosse, mannequin, influenceur et compagnon de Caroline Receveur est cette semaine noté sur un jive au son de la très entraînante chanson J'irai où tu iras. On attend de lui plus de souplesse et une meilleure maîtrise de sa choré. On découvre que la choré a été modifiée aux répétitions car il devait s'élancer de la table des juges mais a cassé le matériel !

"Ta meilleure performance à ce jour, l'énergie et la posture ça passe mais en technique, c'est mélangé. Il faut pas juste donner un coup avec le talon", note Jean-Marc qui lui montre comment faire. "Attention au rebond dans la tête à canaliser", lâche Shy'm. Chris estime qu'il n'y avait presque aucune technique...

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 25

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Le très touchant sportif handicapé, candidat sérieux de la saison, est lui jugé sur un paso doble au son de la reprise de The Show Must Go On. On attend de lui de la force, de la puissance et qu'il mette sa timidité au placard. "Il faut qu'il devienne un showman", déclare Fauve dans le magnéto.

On voit le candidat débarquer torse nu, au milieu des flammes sur le parquet. Caliente !

"J'ai besoin que les hanches soient vers l'avant, que les bras soient relevés, c'était un peu discret pour moi, vous pouvez faire encore mieux que ça. Mais l'attitude est là !", dit Chris. "Il faut habiter le style du début à la fin, la volonté est là, il faut continuer dans cette concentration là car ça sent la finale", souligne Patrick. "Plus explosivité", demande Shy'm.

Eve, sa compagne est présente, comme sa soeur Sophie.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 30

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

Le jeune acteur, qui mène tranquillement sa marque, se lance sur un foxtrot au son de la magnifique chanson d'amour Pour que tu m'aimes encore. Un titre que le candidat avoue ne pas connaître ! C'est à Arcachon, où il était en tournage, qu'il a répété sa choré. "Il faut que ce soit pur et élégant", lui met la pression direct Jean-Marc.

"La technique c'était pas top, l'approche au sol manquait de douceur, des maladresses mais de l'élégance. J'ai vu un partenaire impliqué, attachant mais faut améliorer la technique", clame Jean-Marc. "Pour moi ce soir c'est une catastrophe ni le cadre, les pieds n'allaient, mais les portés sont splendides, la technique du foxtrot c'est cata", lâche Chris.

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 23

Elsa Esnoult et Anthony Colette

La comédienne et chanteuse est cette semaine évaluée sur une rumba au son du tube planétaire My Heart Will Go On. Sa chanson préférée et son film (Titanic) préféré dit-elle. Si elle a pu être mal notée les semaines passées, elle va essayer d'inverser la tendance. Elle est soutenue par Dorothée, la première star qu'elle a vu en concert et qui est devenue son amie.

"Le romantisme et le lyrisme sont là mais attention aux amortis, il y a de l'hésitation, c'est psychologique", souligne Patrick. "Attention aux piétinements, c'est trop évident pour que je ne le vois pas", affirme Shy'm. "Des hésitations et du déséquilibre", note Chris.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 26

Ladji Doucouré et Inès Vandamme

L'ancien athlète foule cette semaine le parquet avec un jive sur l'énergique reprise du tube River Deep, Mountain High.

"Tu t'excuses plus d'être sur ce parquet, tu t'assumes, ta technique s'améliore de semaine en semaine, c'est pas parfait ça manque d'élasticité etc mais tu appliques les conseils à chaque fois", souligne Shy'm. "On voulait du rebond, on a eu rebond ! On voit une ascension, la technique commence à rentrer, y a encore du travail mais je suis très très content", clame Chris. "Attention à la précision des pas", remarque Jean-Marc.

Les notes : Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 7/10 Total : 29

Yoann Riou et Emmanuelle Berne

Le sympathique journaliste sportif, véritable boule d'énergie et de bonne humeur, tente de rester une semaine de plus avec une rumba sur D'amour ou d'amitié. Un titre qu'il adore et qui représente selon lui sa relation avec sa danseuse. Ses camarades de l'émission qui apportent leur soutien lors des répétitions.

"Tu me touches à chaque fois mais j'ai une petite frustration sur cette performance j'ai vu le Yoann figé par le direct, pas de sourire. Détends-toi, fais du yoga, de la sophrologie !", lui confie Shy'm. "Là on était comme l'iceberg avec le Titanic, une technique qui se déraille mais tu m'as comblé en artistique", lâche Jean-Marc.

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 5/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 4/10

Total : 19

Le face à face

Cette semaine, c'est Ladji Doucouré et Hugo Philip qui se retrouvent en face à face. Ils s'affrontent sur Prière païenne.

A l'issue de cette nouvelle semaine de compétition c'est Hugo Philip qui part (42% contre 58% pour Ladji Doucouré) qui s'en va.

Thomas Montet