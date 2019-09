Hugo Philip qualifié de "mec de Caroline Receveur" : ce qu'il en pense (EXCLU)

Hugo Philip a la chance de faire partie de l'aventure Danse avec les stars 2019. Le beau brun de 28 ans dansera avec Candice Pascal et foulera la piste de danse en direct pour la première fois le 21 septembre 2019. Si, pour certains, il est influenceur, mannequin et acteur, pour d'autres, il n'est rien d'autre que "le mec de Caroline Receveur "... Une étiquette qui ne le dérange pas, mais qui ne lui correspond pas réellement.

"Les gens qui me présentent comme ça sont des gens qui ne me connaissent pas. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux voient mon parcours, toutes les campagnes que j'ai pu faire, ce que je mets en place... J'ai mon vrai parcours professionnel qui est complètement dissocié de celui de Caroline. On ne fait quasiment rien ensemble professionnellement. On fait très peu d'apparitions publiques ensemble. On a dû le faire deux fois, alors qu'on est ensemble depuis trois ans", a confié Hugo Philip à Purepeople.

Le candidat a ensuite précisé que quand on l'arrêtait dans la rue pour discuter ou pour prendre une photo, on ne disait pas "c'est le mec de Caroline Receveur", mais "c'est Hugo Philip". "Et là, les gens vont apprendre à me découvrir à travers cette émission et se faire une vraie idée sur moi", a conclu le mec de... pardon, Hugo Philip.

Le temps de la compétition, Hugo Philip – qui vit à Londres – a pris un appartement à Paris. Afin de ne pas être séparée de lui, sa compagne Caroline Receveur et son fils Marlon (1 an) l'ont suivi. Ils pourraient d'ailleurs venir lui faire un coucou lors de son aventure.

