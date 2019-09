Caroline Receveur, Hugo Philip et Marlon déménagent pour éviter la séparation

Après Caroline Receveur, c'est au tour de son compagnon Hugo Philip de participer à Danse avec les stars. À l'instar d'Elsa Esnoult, Liane Foly ou Moundir, il foulera la piste de danse pour la première fois devant un public et le jury, le 21 septembre 2019. En attendant, le beau brun de 28 ans s'entraîne dur avec sa partenaire pour offrir un beau spectacle.

Et le soir, quand il rentre, il peut retrouver sa chère et tendre ainsi que leur fils Marlon. Hugo Philip et Caroline Receveur ont en effet pris quelques dispositions, le temps de l'aventure de l'influenceur et acteur. "Au départ, on pensait que je rentrerais chaque dimanche [jour off, NDLR]. Mais le rythme est tellement intense. Et j'ai un petit garçon, Marlon, qui a 13 mois. J'ai l'habitude de partager beaucoup de moments avec lui depuis sa naissance (...), donc ne plus le voir pendant six jours et juste le dimanche en coup de vent, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Finalement, on a repris un appart' sur Paris. J'ai ramené toute la petite famille pendant la période de DALS, du coup, c'est cool", nous a confié celui qui partagerait l'aventure avec Candice Pascal.

Selon Hugo Philip, Marlon pourrait venir à certaines répétitions de danse pour lui "faire coucou", avec Caroline Receveur. Et cette dernière devrait le soutenir en assistant à un ou plusieurs primes. Pour rappel, sa compagne avait participé à la saison 7, en 2016. Elle a terminé en 6e position avec Maxime Dereymez. Reste à savoir si Hugo Philip fera mieux.

