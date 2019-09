Danse avec les stars 2019 : Tous les couples de la saison 10 dévoilés

"Sur un cha-cha, Moundir et sa partenaire, Katrina Patchett." Ce lundi 9 septembre 2019, TF1 et l'ancien candidat de Koh-Lanta ont officialisé ce beau duo qui foulera la piste de danse de Danse avec les stars 2019 pour la première fois le 21 septembre prochain. En revanche, la première chaîne n'a pas souhaité officialiser les autres duos pour le moment. Nos confrères de Puremédias ont tout de même réussi à avoir des informations exclusives sur les autres couples de la saison.

Nous avons donc appris que la belle Denitsa Ikonomova (qui a déjà soulevé la coupe de la saison 9 avec Clément Rémiens, celle de la saison 7 avec Laurent Maistret, celle de la saison 6 avec Loïc Nottet et de la saison 5 avec Rayane Bensetti) a le plaisir de danser avec l'acteur des Bracelets Rouges Azize Diabaté. Une information confirmée par TF1 sur Instagram. On imagine que le jeune homme de 19 ans a la pression afin de faire aussi bien que ses prédécesseurs. Candice Pascal, gagnante de la saison 8 avec Agustin Galiana, dansera quant à elle avec le beau Hugo Philip.

Le célèbre athlète et champion du monde Ladji Doucouré a été associé à la petite nouvelle de la bande, Inès Vandamme, et Fauve Hautot (gagnante de la saison 3 avec Emmanuelle Moire) avec le champion paralympique Sami El Gueddari. Sans oublier le commentateur sportif Yoann Riou, qui disputera la compétition avec la pétillante Emmanuelle Berne.

Du côté des femmes, on découvre que le gagnant de la saison 2 Maxime Dereymez devra former Clara Morgane, qu'Anthony Colette dansera avec l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult et que la chanteuse Liane Foly tentera de faire sensation avec Christian Milette. Enfin, la star de Demain nous appartient Linda Hardy fera le show avec Christophe Licata.

Danse avec les Stars 2019, tous les couples de la saison 10 :

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

Hugo Philip et Candice Pascal

Ladji Doucouré et Inès Vandamme

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Yoann Riou et Emmanuelle Berne

Moundir et Katrina Patchett

Clara Morgane et Maxime Dereymez

Elsa Esnoult et Anthony Colette

Liane Foly et Christian Millette

Linda Hardy et Christophe Licata

Rappelons que du côté de la présentation, Camille Combal et Karine Ferri sont de retour. Pas de changement non plus du côté du jury. Il est toujours composé de Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.