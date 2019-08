Danse avec les stars 2019, le casting : Yoann Riou candidat !

À l'approche du coup d'envoi de Danse avec les stars 2019, le casting se dessine peu à peu. TF1 a annoncé ce 28 août 2019 la participation d'une nouvelle personnalité : Yoann Riou s'apprête à fouler le parquet !

Le journaliste et chroniqueur sportif de 41 ans officie dans l'émission L'Équipe du soir sur la chaîne L'Équipe, où il commente des matchs de football avec une énergie, un débit et des expressions de folie qui ont déjà fait sa légende. En parallèle, Yoann Riou fait partie de l'équipe de l'équipe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur les ondes de RTL. D'ici quelques semaines, il tentera de remporter cette dixième saison anniversaire de Danse avec les stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce personnage énergique et amusant marquera les esprits !

Et Yoann Riou sera en compétition face à des adversaires de taille. En effet, l'ancien candidat de Koh-Lanta désormais animateur télé Moundir, la belle Clara Morgane, l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult, le comédien des Bracelets rouges Azize Diabaté, la star de Demain nous appartient Linda Hardy, le mannequin et compagnon de Caroline Receveur Hugo Philip, le champion paralympique Sami El Gueddari et la chanteuse Liane Foly.

Aux commandes de DALS 10, les téléspectateurs retrouveront le duo gagnant de l'an passé, Camille Combal et Karine Ferri. Côté jury, rien ne change puisque c'est Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux qui noteront les candidats. Enfin, les danseurs Jordan Mouillerac et Marie Denigot ne rempileront pas. La jeune femme sera toutefois remplacée par une nouvelle recrue, la belle Inès Vandamme.