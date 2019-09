EXCLU – Mort d'Ariane : Émue, Elsa Esnoult fait de bouleversantes confidences

Mardi 3 septembre 2019, Ariane Carletti est morte d'un cancer, à 61 ans. Une nouvelle que sa famille a annoncée le jour suivant, par voie de communiqué. Derrière elle, la star de Récré A2 et du Club Dorothée a notamment laissé sa fille Éléonore Sarrazin (25 ans), son fils Tristan (30 ans) et leur père Rémy. Le public était également sous le choc en apprenant son décès, parmi eux, plusieurs personnalités. Elsa Esnoult par exemple a été très émue, car c'est la maman de l'interprète de Sabrina dans Plus belle la vie qui l'a repérée et lui a permis de jouer dans Les Mystères de l'amour, sur TMC.

Après lui avoir rendu hommage sur scène, lors de la conférence de presse de Danse avec les stars 2019, Elsa Esnoult s'est confiée au micro de Purepeople : "J'avais vraiment besoin de le dire, c'est important pour moi. C'est celle qui m'a repérée à l'époque sur l'agence de casting de mon ancien agent. Elle m'a donné ma chance, elle a fait en sorte que Jean-Luc Azoulay me voie à travers la caméra d'audition. Merci, j'ai une énorme pensée pour elle. Je ne l'oublierai jamais et je pense à sa famille pour qui ça doit être très très dur aujourd'hui."

En apprenant la nouvelle, la jeune femme de 30 ans a "forcément versé [sa] larme". "C'est une femme qui a fait tellement de choses dans sa vie. C'est une très belle personne. (...) Elle donnait la chance aux gens. Je suis émue... C'est une femme avec tellement de qualités", a-t-elle déclaré. Puis, après avoir expliqué qu'elle avait encore de ses nouvelles de temps en temps, Elsa Esnoult nous a fait part de son choc en découvrant que la maladie l'avait emportée : "Ça faisait quelque temps que j'avais appris qu'elle n'était pas très bien. Mais je pensais que ça allait aller. Je vous avouerai que je ne m'attendais vraiment pas à cette nouvelle."

