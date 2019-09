Mort d'Ariane du Club Dorothée : Sa fille, Anthony Dupray... pluie d'hommages

Toute une génération de téléspectateurs est en deuil. Ariane Carletti, connue pour avoir été l'une des figures emblématiques de Club Dorothée (diffusée entre 1987 et 1997, sur TF1), est morte le 3 septembre 2019 comme l'a annoncé sa famille par le biais d'un communiqué de presse. Elle s'est éteinte à 61 ans des suites d'une maladie.

"C'est avec une immense tristesse qu'Éléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis vous font part du décès d'Ariane Carletti, survenu le 3 septembre à l'âge de 61 an. Comédienne, productrice et animatrice de télévision, Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée", pouvait-on lire dans le communiqué. Contactée par Le Parisien, son ancienne acolyte Dorothée a fait part de son immense tristesse. Elle a confié qu'elle "gardera[it] en tête toutes ces années de complicité, d'émotions, de tendresse, de grands moments et d'aventures passés ensemble". "Ariane était une femme pétillante et tellement courageuse", a-t-elle ajouté.

Jean-Luc Azoulay n'a pas non plus tardé à prendre la parole auprès de Télé Loisirs. "On est tous effondrés. Elle faisait partie de la famille. C'était notre Ariane. On a eu de bons moments avec elle. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus parce qu'on est encore sous le choc", a confié le producteur de Club Dorothée, non sans émotion. Il a ensuite précisé que Jacky préparait un hommage à son ancienne collègue sur IDF1, chaîne pour laquelle il travaille.

Elle se battait contre la maladie

L'acteur Anthony Dupray a aussi choisi Télé Loisirs pour s'exprimer. "C'est toute une partie de ma vie qui vient de s'écrouler. C'est Ariane et Rémy qui avaient écrit ma première chanson, qui s'appelait Autour de toi, Hélène. Puis ils avaient écrit mes deux albums. C'était un amour, avec un rire si incroyable et communicatif ! C'était de la dynamite", a-t-il déclaré. Puis, après s'être rappelé leur première rencontre en 1993, il a raconté : "On continuait de se croiser et de se donner des nouvelles. Il y a un an, un an et demi, on a pris un café ensemble. On a discuté de nos vies respectives. Elle se battait contre la maladie, c'était une battante."

Les hommages se sont aussi multipliés sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Azoulay s'est également exprimé sur Twitter. Sa fille Éléonore (née en 1994 de son ancienne union avec avec Rémy Sarrazin et qui tient depuis 2016 le rôle de Sabrina dans Plus belle la vie sur France 3) a quant à elle choisi Instagram pour faire part de son chagrin. Elle a posté une image noire, signe de deuil.

Également très touché, Christophe Beaugrand a publié une photo d'Ariane et Dorothée. "Tellement triste d'apprendre la mort d'Ariane. Elle n'avait que 61 ans. Je lui dois tellement de bons moments d'enfance passés devant la télé... pensée à ses proches. Ariane restera comme une madeleine de Proust un souvenir vivace dans notre tendre mémoire de grand enfant", a-t-il écrit en légende. Jean-Luc Reichmann, Cyril Féraud, Maxime Guény ou encore Sandra Lou ont également tenu à lui rendre hommage.

Retrouvez toutes les réactions ci-dessous.