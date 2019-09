Ariane : Mort de la star du "Club Dorothée" à 61 ans

Triste nouvelle en ce mercredi 4 septembre 2019. Ariane Carletti, connue du grand public en tant qu'Ariane du Club Dorothée et de Récré A2 pour les moins jeunes, est décédée à l'âge de 61 ans.

La disparition de l'ancienne animatrice télé et comédienne, survenue le mardi 3 septembre, a été officialisée par sa famille via un communiqué. "C'est avec une immense tristesse qu'Éléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis vous font part du décès d'Ariane Carletti, survenu le 3 septembre à l'âge de 61 ans, est-il d'abord rapporté. Comédienne, productrice et animatrice de télévision, Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée." Les proches d'Ariane Carletti indiquent également que "ses obsèques se dérouleront dans l'intimité familiale".