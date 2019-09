Mort d'Ariane, sa fille évoque son combat : "Elle a été très courageuse"

Éléonore Sarrazin n'a pas le coeur à la fête en ce moment. Le 3 septembre 2019, la maman de l'actrice de Plus belle la vie (France 3) est morte d'un cancer, à l'âge de 61 ans. Et cette dernière ne vous est certainement pas inconnue puisqu'il s'agit d'Ariane Carletti (alias Ariane du Club Dorothée). Après l'annonce de son décès, une pluie d'hommages bouleversants a envahi la Toile. Parmi eux, celui de l'interprète de Sabrina. La jeune femme de 25 ans a posté une image noire, en signe de deuil. C'est ensuite auprès de nos confrères du Parisien qu'elle a souhaité parler de sa défunte mère, une femme "brillante, drôle", avec "le coeur sur la main" et une "empathie de dingue".

"Encore hier [lundi, NDLR], elle nous parlait de ce qu'elle désirait manger et quelles vacances elle aimerait organiser. Elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les a gravies les unes après les autres. C'est juste que la dernière était un peu trop brutale. Elle est partie entourée d'énormément d'amour", a assuré Éléonore Sarrazin. Elle a ensuite révélé que cela faisait près de vingt ans qu'elle se battait contre la maladie et qu'elle avait eu de multiples rechutes.

Aujourd'hui, la belle brune – née de l'union passée d'Ariane et du Musclé Rémy Sarrazin, en 1994 – souhaite lever le voile sur le combat de sa maman afin que son public sache ce qu'elle a traversé. "C'est ma maman, mais elle appartient aussi à des millions de gens qu'elle a bercés. Elle en était fière. On est tristes, mais on pense aussi à eux", a déclaré Éléonore Sarrazin. Elle a ensuite précisé que sa maman était très proche de son public et qu'elle mettait un point d'honneur à répondre au courrier. Quand elle "avait l'énergie de se déplacer", elle souhaitait également honorer son rôle de jurée au cours Florent afin de suivre la nouvelle génération d'acteurs.

Hors de question en revanche pour elle de revenir sous le feu des projecteurs. On lui a par exemple proposé des pièces de théâtre. Mais "à certaines périodes, son taux d'énergie pouvait changer du tout au tout. Elle ne voulait pas porter la responsabilité d'être sur scène". C'est donc dans l'ombre que cette femme d'une générosité sans égal tentait d'apporter sa pierre à l'édifice. "C'était quelqu'un d'extraordinaire", a conclu Éléonore Sarrazin.