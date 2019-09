Danse avec les stars 2019 : Clara Morgane sexy en short face à Hugo Philip

Mercredi 4 octobre, la tour de TF1 s'est en quelques sorte transformée en piste de danse géante. Hier soir, la première chaîne a organisé la conférence de presse de Danse avec les stars 2019. A cette occasion, le casting complet, les membres du jury, les animateurs ainsi que les danseurs étaient réunis pour cette soirée glamour (et sportive au vu des nombreuses interviews qui les attendaient par la suite).

Avant de rencontrer les journalistes, tous ont posé pour le traditionnel photocall. Aux côtés de ses acolytes Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond, Shy'm a illuminé le tapis rouge en petite robe blanche et en bottes noires. A noter que le papa de Jackson n'a pas changé de styliste car il avait une fois de plus une tenue pas commune. Un costume noir avec des franges au niveau des épaulettes.

Clara Morgane était tout aussi divine en petit short noir et en haut blanc et Linda Hardy était lumineuse en petite combinaison argentée à paillettes. Elsa Esnoult a misé sur une robe noire à pois et avec des coeurs et Liane Foly sur un look tout en noir. Du côté des hommes, Hugo Philip était élégant en costume gris et Moundir portait une chemise blanche et pantalon noir.

Le champion paralympique Sami El Gueddari et l'acteur Azize Diabaté ont quant à eux opté pour une chemise bleue. L'un avait un pantalon rouge et l'autre un jean noir. Ladji Doucouré portait un jean et un t-shirt et Yoann Riou, une veste de costume bleue avec une chemise et un jean.

Comme chaque année, les danseuses ont fait sensation en petites robes pailletées. La nouvelle de la bande Inès Vandamme par exemple en portait une bleue. Et les danseurs ont opté pour des looks glamour et décontractés. On termine avec Karine Ferri, sublime en jupe en cuir noire et Camille Combal en jean et chemise. Un duo détonnant qui a beaucoup fait rire les journalistes lors de la conférence de presse.

Rappelons que les personnalités ont débuté leurs entraînements lundi 2 septembre 2019. Le premier prime de Danse avec les stars 2019 sera diffusé le 21 septembre, sur TF1. Ce n'est que ce jour-là que les téléspectateurs découvriront les duos de la saison.