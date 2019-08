Danse avec les stars 2019 : Le casting complet dévoilé !

Le coup d'envoi de l'émission de danse de TF1 présentée par Camille Combal et Karine Ferri approche et les stars s'entraînent déjà dur pour tenter de remporter le titre de grand gagnant de Danse avec les stars 2019. Voici le casting complet de cette saison 10 !

Commençons par les candidates de cette édition. La chanteuse Liane Foly est la première à avoir été confirmée. Bien décidée à faire mieux que son ex-compagnon André Manoukian, elle va devoir affronter d'autres redoutables danseuses comme Linda Hardy, Miss France 1992 et actuelle comédienne de Demain nous appartient. La chanteuse et actrice des Mystères de l'amour, Elsa Esnoult et la sexy Clara Morgane comptent bien aussi mettre le feu au parquet de Danse avec les stars.

Du côté des messieurs, le spectacle promet également d'être grandiose puisque Moundir, le cultissime candidat de Koh-Lanta et actuel animateur de Mounir et les apprentis aventuriers sur W9, a déjà perdu pas mal de poids pour sa préparation. Il faut dire qu'il devra faire face à de sacrés sportifs comme le champion paralympique Sami El Gueddari, le compagnon de Caroline Receveur Hugo Philip connu pour ses tablettes de chocolat irréprochables. Il affrontera également, Ladji Doucouré, champion du monde en 2005 du 110 mètres haies, le commentateur sportif qui parle plus vite qu'il ne respire, Yoann Riou et l'acteur des Bracelets rouges Azize Diabaté.

Ces personnalités arriveront-elles à épater le jury de Danse avec les stars 2019, composé de Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ? Réponse bientôt !