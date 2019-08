Casting de Danse avec les stars 2019 : Clara Morgane candidate !

Danse avec les stars 2019 débutera prochainement sur TF1. Il est donc temps d'apprendre les noms des derniers candidats qui fouleront la piste de danse. Nos confrères de Puremédias ont dévoilé le dernier, ce mardi 27 août 2019. Il s'agit de... Clara Morgane !

La jeune femme de 38 ans ne fera en effet bientôt plus uniquement monter la température sur Instagram, avec son calendrier ou dans son cabaret. Elle a été sélectionnée parmi beaucoup d'autres pour tenter de succéder à Clément Rémiens, le gagnant de la saison précédente avec Denitsa Ikonomova. Et nul doute qu'elle fera sensation auprès du public et du jury. Espérons qu'elle se prépare déjà physiquement à affronter les semaines intenses qui l'attendent.

C'est le cas de Moundir, l'un des candidats de cette saison 10. Régulièrement, il partage ses séances de sport sur les réseaux sociaux, ses concurrents n'ont donc qu'à bien se tenir. En plus de l'ancien candidat de Koh-Lanta, Clara Morgane affrontera l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult, l'acteur des Bracelets rouges Azize Diabaté et la comédienne de Demain nous appartient Linda Hardy.

Le champion paralympique Sami El Gueddari, le compagnon de Caroline Receveur Hugo Philip et Liane Foly ont également été annoncés par la première chaîne. Du côté de la présentation, on retrouvera Camille Combal et Karine Ferri. Le jury ne change pas non plus : Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. En revanche, la danseuse professionnelle Marie Denigot ne sera pas de retour. Elle a été remplacée par Inès Vandamme. Jordan Mouillerac ne fera pas non plus partie de cette nouvelle édition.