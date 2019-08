Danse avec les stars 10 : Marie Denigot écartée du casting, elle s'explique

Dans Danse avec les stars, Marie Denigot a fait équipe avec Artus, Lenni-Kim et Jeanfi Janssens. La championne de danse sportive et de danse latine ne fera malheureusement pas son retour dans la nouvelle saison de l'émission de TF1. Elle a annoncé cette information sur les réseaux sociaux.

Dimanche 4 août, la jolie brune a posté sur Instagram des photos d'elle et de ses binômes en légende desquelles elle a fait des révélations sur son absence dans DALS 10.

"Jusqu'à il y a très peu de temps de je ne savais pas moi même si j'allais être reconduite cette année ou non. Les semaines s'enchaînant sans avoir de nouvelles de la production, j'ai dû commencer à me faire à l'idée que cette année je ne serais pas présente avec vous tous les samedis soirs de septembre à décembre. Puis le verdict est tombé, mes peurs se sont avérées vraies, je n'aurais pas la chance de retravailler sur l'émission cette année", a-t-elle tout d'abord écrit.

Précisant que ce n'est pas son choix, Marie Denigot a ensuite fait savoir qu'elle restait positive et qu'elle avait de beaux projets. "Comme on dit, une porte qui se ferme est une autre qui s'ouvre, je vais pouvoir vivre ma première saison complète de compétitrice depuis 4 ans (...) Je vis actuellement quelque chose d'incroyable où je m'épanouit comme jamais avec mon compagnon et mes professeurs de danse en Russie, je touche du bout du doigt une partie de mes rêves et donc je prends cela comme une chance du destin pour accomplir ce que j'ai toujours voulu faire dans la danse de compétition", poursuit-elle. Elle conclut : "Je suis restée en excellent terme avec la production avec qui je retravaillerai avec plaisir le moment venu."

Le départ de Marie Denigot coïncide avec l'arrivée de la bombe Inès Vandamme. Celle qui a collaboré avec Shakira, Alicia Keys et le futur papa M. Pokora. rejoint donc la famille DALS. Côté people, on sait déjà que le casting est composé de Hugo Philip, Linda Hardy, Azize Diabaté et Liane Foly.