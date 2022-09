Danse avec les stars : Léa Elui a cédé à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises... Elle avoue tout et s'explique !

Vendredi 9 septembre 2022, TF1 donnait le coup d'envoi de la douzième saison de Danse avec les stars. Face aux téléspectateurs ainsi qu'au nouveau jury composé de Chris Marques, Marie-Agnès Gillot, François Alu et Bilal Hassani, six premiers candidats ont fait le show. Une semaine plus tard, ce vendredi 16 septembre, place à la suite du casting. L'occasion pour le public de voir danser Léa Elui, star des réseaux sociaux, sur le parquet et non pas dans un écran de téléphone. Sur TikTok, la jolie blonde est suivie par plus de 17 millions d'abonnés qui la complimentent chaque jour en commentaires. Et alors que certains considèrent qu'elle incarne physiquement la perfection, elle avait tenu à se montrer honnête, révélant avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique à deux reprises.

En avril dernier, Léa Elui publiait une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube baptisée J'ai subi une rhinoplastie... deux fois. Des images d'elle avant le grand jour, pendant avec des pansements plein le visage puis après lors de sa convalescence sont partagées. Face à ses followers, elle s'est alors exprimée. "Je ne l'ai jamais dit, mais je peux le dire : j'ai fait une rhinoplastie il y a environ deux ans. J'ai toujours dit que mon plus grand complexe était mon nez, et ce depuis que je suis toute petite. Mon nez a toujours été la partie de mon corps que j'aimais le moins, particulièrement ma bosse", lance-t-elle. Et de poursuivre : "La raison pour laquelle je filme cette vidéo maintenant, c'est parce que je vais subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique demain."

Je ne suis pas parfaite

Mais pourquoi l'influenceuse se refait-elle deux fois le nez ? "La première opération que j'ai subie était une sorte de petite opération, elle ne m'a cassé aucun os ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, la principale raison pour laquelle je voulais me faire refaire le nez était que ma bosse est toujours là. Le premier chirurgien qui a opéré mon nez l'a en quelque sorte raté. Il a oublié une petite partie et ça ne me fait pas tellement rire parce que ça me complexe de nouveau..." Enfin, la jeune femme explique que la première année post-opératoire, "vous êtes encore un peu enflé" et le résultat final n'était pas encore là. Mais vint le moment où elle a remarqué que sa bosse "commençait à réapparaître". Résultat, elle a pris la décision de subir une nouvelle rhinoplastie. Un discours sincère qui lui tenait à coeur. "C'était vraiment important pour moi que vous sachiez que je ne suis pas parfaite", lance-t-elle ainsi.

Après l'élimination de David Douillet dans DALS, ils sont six à danser ce soir. Léa Elui sera ainsi en concurrence avec Clémence Castel, Théo Fernandez, Carla Lazzari, Stéphane Legar et Florent Peyre.