Danse avec les stars : Une célèbre influenceuse au casting !

La jeune femme s'est fait connaître en 2016 en publiant des vidéos de danse orientale sur les réseaux. Par la suite, elle a créé des vidéos humoristiques et des tutoriels de maquillage et de coiffure sur Instagram et sur YouTube. Nul doute qu'elle assurera lors de cette aventure car sur ses réseaux sociaux, elle a déjà prouvé qu'elle avait le rythme dans la peau.

Lea Elui affrontera le chanteur international Billy Crawford ainsi que l'humoriste Florent Peyre. Deux noms annoncés officiellement par TF1. Le Parisien en avait dévoilé d'autres. Selon leurs informations, on retrouvera l'acteur d'Ici Tout commence Thomas Da Costa, l'ancienne Miss France Amandine Petit (2021), le mannequin et chanteur israélo-togolais Stéphane Legar, David Douillet ainsi que les chanteuses Carla Lazzari, Eva Garnier et Anggun.

Du côté des danseurs, on sait déjà que Katrina Patchett, Adrien Caby et Inès Vandamme seront de retour. Maxime Dereymez, Christian Millette, Joël Luzo et Coralie Licata ne seront quant à eux pas présents. Denitsa Ikonomova ne fera également son retour ni en tant que juré ni en tant que danseuse. L'an prochain, le jury sera composé de François Alu, Chris Marques, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot.