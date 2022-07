Denitsa Ikonomova évincée de Danse avec les stars : "Le coeur serré", elle craque et confirme

La prochaine saison de Danse avec les stars s'annonce riche en nouveautés. A commencer par le jury, qui voit deux nouvelles stars arriver. Malheureusement Denitsa Ikonomova en a été écartée. La danseuse a confirmé l'information et partage sa peine.

L'info est tombée plus tôt cette semaine. Le Parisien a annoncé le tout nouveau jury qui prendra place lors de la douzième saison de Danse avec les stars. Présent depuis la première année, Chris Marques garde son poste, tout comme François Alu, le danseur étoile de l'Opéra national de Paris arrivé l'année dernière. En revanche, après une petite saison, Jean-Paul Gaultier a été remercié, tout comme la star du programme Denitsa Ikonomova. La bulgaro-canadienne de 35 ans avait intégré la troupe des danseurs du programme en 2012 et avait depuis remporté la coupe à 4 reprises, avec Rayane Bensetti (en 2014), Loïc Nottet (en 2015), Laurent Maistret (en 2016) et Clément Rémiens (en 2018). Comme Fauve Hautot avant elle, sa place dans le jury semblait donc parfaitement légitime. Mais après une petite année sur le banc des jurés et une décennie dans le programme, la brune tire sa révérence.

Samedi 23 juillet, Denitsa Ikonomova a confirmé l'information et rédigé un émouvant message sur son compte Instagram : "C'est avec le coeur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les Stars. Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m'avoir donné ma chance pour montrer ce dont j'étais capable. Je me suis épanouie pendant 8 merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe avec 8 personnes incroyables. Tant de belles rencontres dont celle avec VOUS le public. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre soutien inconditionnel, vos gentils mots et attentions toujours délicates qui me touchent énormément. Cela m'a donné beaucoup de confiance en moi et la force nécessaire pour relever les challenges que la vie m'a lancés, dont celui de devenir jurée de Danse avec les stars pour ma neuvième saison. J'aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement... Je souhaite tout le meilleur aux 4 juges et aux nouveaux candidats, comme à tous mes amis danseurs qui continueront de vous éblouir, j'en suis sûre! Mais ne vous inquiétez pas, on ne se lâche pas. " Le papillon " doit désormais prendre son envol vers de nouveaux horizons et on se reverra très vite pour plein d'autres surprises et aventures. Vous allez beaucoup me manquer, merci encore pour tout... Je vous aime".

En plus de toutes ces formidables rencontres, Denitsa Ikonomova aura également trouvé l'amour sur le parquet de danse de TF1. Pendant plusieurs années, elle était inséparable de Rayane Bensetti. Et depuis l'année dernière, on la dit très proche de François Alu, mais aucun des deux n'a jamais confirmé cette romance. Le Parisien a également annoncé l'arrivée de Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani dans le jury. Ce dernier avait fait forte impression lors de la saison onze et s'était hissé jusqu'en finale.