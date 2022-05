François Alu en couple : le danseur Etoile a craqué pour une autre danseuse

Le nom de François Alu est surtout connu des téléspectateurs pour sa participation, en tant que juré, à l'émission Danse avec les stars sur TF1. Mais dans le milieu du spectacle, il est une référence et a d'ailleurs été nommé le 23 avril dernier Etoile de l'Opéra de Paris comme feu Patrick Dupond. Mais côté vie privée, ce danseur au physique plus musclé que longiligne, est-il un coeur à prendre ? Le journal Libération lui a tiré le portrait jeudi 5 mai 2022 et pour une fois il s'épanche (un tout petit peu) sur sa vie amoureuse.

François Alu avait déjà présenté son frère mais sa compagne jamais ! D'ailleurs, il ne le fait toujours pas mais franchit déjà un grand pas en confirmant être en couple avec une femme. Lui qui explique ne pas apprécier danser en soirée annonce, l'air de rien : "Si je suis avec ma copine et qu'elle danse, j'y vais." Une compagne qui est elle-même danseuse professionnelle comme le dévoile le quotidien. On n'en apprendra pas plus. Bah oui, il aime préserver sa vie privée.

Heureux en amour, la nouvelle recrue de DALS aimerait bien un jour fonder une famille. Mais ce fils de danseuse n'aimerait pas que ses enfants suivent ses traces. Il explique en effet au quotidien : "Si mes enfants me disent un jour qu'ils veulent devenir danseurs, déjà, ça m'embêtera, mais en plus je leur dirai d'éviter l'école de danse. Je ne la recommande pas."

Il faut dire que François Alu n'est pas du genre à aimer tout ce qui est trop rigide et classique. Cela se voit rien qu'à son physique. La rigueur de l'Opéra de Paris induit un corps svelte, léger, aérien, lui qui a un corps plutôt costaud dira-t-on. D'ailleurs, il confie : "A l'Opéra les répétiteurs nous disent : 'Mets-toi en collants pour que je voie tes lignes.' Autrefois je me scrutais ; plus maintenant. L'essence de la danse, c'est le mouvement, pas le muscle apparent. Je me fois de voir des corps très dessinés. Pour ça, autant aller voir un strip-tease." Voilà qui est dit !