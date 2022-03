François Alu (Danse avec les stars) présente son frère après avoir relevé un gros défi

Le membre du jury de Danse avec les stars 2021 (TF1) s'est lancé un défi de taille le week-end dernier. Et à cette occasion, François Alu a souhaité présenter un membre de sa famille dont il est proche : son frère, Thibault.

La danse n'a aucun secret pour François Alu. Il la pratique depuis le plus jeune âge et c'est en regardant une interprétation de Don Quichotte par le regretté Patrick Dupond à la télévision qu'il a su qu'il voudrait en faire son métier. Une voie dans laquelle il a excellé puisqu'aujourd'hui, le jeune homme de 28 ans est premier danseur du Ballet de l'Opéra de Paris. Son expertise lui a permis de rejoindre le célèbre concours de danse de TF1 en tant que juré, aux côtés de Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Et il a fait mouche auprès du public.

Mais dimanche 6 mars, c'est dans une autre discipline que François Alu s'est illustré. A l'instar de milliers de coureurs, il a participé à la 30e édition du semi-marathon de Paris dont le coup d'envoi était donné à la place de la Bastille. Il a ensuite dû parcourir 21,61 kilomètres et n'était pas peu fier de ce qu'il a accompli, d'autant plus que c'était une grande première. Et cette aventure, il l'a partagée avec son frère. "PREMIER SEMI-MARATHON DE PARIS !!! Parcouru en moins de 2h ! @semideparis Un beau challenge qu'on a relevé avec mon frère @thibaut_alu ! Merci à tous les musiciens et bénévoles d'avoir déployé toute cette énergie! C était un véritable soutien !", peut-on lire sur son fil d'actualité.

Afin d'illustrer ses propos, François Alu a publié un diaporama photos. Sur le premier cliché, on peut le voir le poing levé, souriant et avec une médaille autour du coup. Sur le deuxième, il pose toujours aussi heureux avec son frère Thibault. Et sur le troisième, ses abonnés peuvent découvrir qu'il a réalisé son parcours en 1h53.