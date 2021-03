Mort de Patrick Dupond : la famille Danse avec les stars sous le choc

"Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé le 5 mars 2021 Leïla Da Rocha, collaboratrice et compagne de Patrick Dupond. Le danseur étoile est mort, des suites d'une maladie foudroyante. Une nouvelle terriblement triste et inattendue car sa mauvaise santé n'a jamais été communiquée et surtout, il était jeune, 61 ans.

La famille de Danse avec les stars sous le choc

De nombreuses personnalités, choquées et peinées par cette nouvelle, ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux. Mais la famille Danse avec les stars a particulièrement fait part de son choc. Patrick Dupond qui a été juré pendant deux ans dans Danse avec les stars à partir de 2018 laisse bien sûr derrière lui toute la famille DALS orpheline; Christophe Licata a par exemple écrit : "J'ai vraiment du mal à réaliser ! Tu danses avec les étoiles ! Je suis triste et choqué ! Quel honneur d'avoir côtoyé une légende ! Toutes mes pensées vont à Leila et les proches de Patrick ! #rip"

Autre danseur de l'émission à ne pas réaliser : Anthony Colette. "Je suis choqué, triste... Un grand nom de la danse vient de nous quitter, un grand homme, une étoile. Tu as inspiré tellement de danseurs, tu as côtoyé les plus grands, tu faisais parti des plus grands... J'ai eu la chance de danser à tes côtés du haut de mes 23 ans, j'en suis conscient ! Je n'oublierai jamais tes conseils, et je suis certain que tu pourras continuer à éblouir tout le monde avec ton élégance et tes mouvements dont seul toi as le secret... Je pense aussi à Leila, ta moitié comme tu le disais si bien. Merci Patrick", a-t-il écrit

Loïc Nottet, chanteur et grand vainqueur de la 6e saison de DALS a écrit de son côté : "Patrick Dupond ! Une nouvelle étoile à rejoint le ciel ! Le monde de la danse perd aujourd'hui un immense talent Fleur fanée..."

Tonya Kinzinger qui a participé au programme en 2016 est elle aussi bouleversée : "Je suis profondément triste d'apprendre le décès de Patrick Dupond, j'ai eu la chance de commencer ma carrière à ses côtés dans Dancing Machine avec Alain Delon. J'adresse à sa famille et ses proches mes sincères condoléances. Une étoile céleste parmi les étoiles."

Chris Marques particulièrement ému

Et comment passer à côté de la tristesse de Chris Marques qui comme Patrick Dupond a été juré de Danse avec les stars ? Sur Instagram, très ému en story, il a déclaré : "2020 pas top, 2021 pas beaucoup mieux. Le copain Patrick Dupond vient de nous quitter et c'est toute la famille Danse avec les stars qui pense à lui. On est tous sous le choc, on est... C'est ultra dur. On pense à sa famille et aux belles choses qu'ils nous a montrées pendant ces années. On pense à toi Patrick, à bientôt."

Autre juré, autre hommage, celui de Jean-Marc Généreux : "Quel choc! D'apprendre le départ de notre Patrick Dupont. Je garderai tous les beaux souvenirs et nos fou-rires. Il sera éternellement pour nous tous ,un grand danseur, un grand artiste...un grand homme. Mes pensées vont à Leila, sa famille et ses élèves, pour qui il consacrait sa vie. Repose en paix cher Patrick. Je sais déjà que tu ferras danser les anges, ton talent ne sera jamais oublié."