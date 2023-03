"J'ai senti la mort s'approcher" : Patrick Dupond "lâché par tout le monde", cette douloureuse épreuve qui l'a ébranlé

Le 5 mars 2021, Patrick Dupond rendait son dernier souffle, des suites d'une "maladie foudroyante", avait annoncé l'AFP. Ce mardi 14 mars 2023, il aurait eu 64 ans. L'occasion d'évoquer cette douloureuse épreuve à laquelle il a dû faire face, à savoir son éviction de l'Opéra de Paris en 1997. Une décision prise, selon ses propres mots, à cause de "son insoumission et son indiscipline". A noter que deux ans auparavant, il quittait ses fonctions de directeur de la danse du ballet de l'Opéra de Paris, devenant alors un simple artiste danseur du ballet.

Une situation très dure à vivre pour le danseur. "Je me croyais immortel mais à partir du moment où j'ai été licencié de l'Opéra, il y a quinze ans, j'ai senti la mort s'approcher. Tout le monde m'a lâché. J'ai beaucoup perdu en arrogance, gagné en sagesse", avait-il confié au Figaro. Mais il ne s'est pas laissé faire, car il avait poursuivi l'institution en justice pour licenciement abusif. "J'attaque l'Opéra national de Paris en justice, car je dois préserver mes intérêts", annonçait-il dans les pages du Monde.

Aucune "faute grave"

Le journal révélera six ans plus tard que Patrick Dupond a gagné son procès : "La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé le jugement de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2000, qui estimait que non seulement il n'y avait pas eu 'faute grave', mais qu'aucune cause réelle et sérieuse ne motivait ce licenciement". Pour rappel, il lui était reproché d'avoir refusé trois rôles, de ne pas avoir dansé au cours de la saison 1996-1997, et surtout de s'être absenté des répétitions du Sacre du printemps de Pina Bausch pour se rendre au Festival de Cannes. A noter qu'au moment de son licenciement, il avait obtenu 226 000 euros.

Malheureusement, les problèmes ne se sont pas arrêtés là pour l'ex-danseur, car en marge de cette affaire, il a été victime en janvier 2000 d'un terrible accident de voiture. Vertèbres et cervicales explosées, plusieurs fractures du crâne... Les séquelles étaient importantes. Mais celui qui aura été accompagné jusqu'à sa mort par sa compagne Leïla Da Rocha, aura sur trouver du courage et de la détermination pour se rétablir en rien de temps. Résultat, sept mois, plus tard, il remontait sur scène. Une belle histoire !