"Vertèbres et cervicales explosées" : Patrick Dupond polytraumatisé, son terrible récit

Patrick Dupond, qui aurait eu 64 ans ce mardi, est décédé le 5 mars 2021 à 61 ans. Mais il aurait pu mourir bien plus jeune, lui qui a été victime d'un accident de voiture en janvier 2000, alors qu'il était âgé de 41 ans. "J'ai perdu connaissance au volant de ma voiture dans une ligne droite, sur l'autoroute, entre Le Havre et Paris. Je revenais de l'île de Ré où j'avais passé quinze jours à démazouter des plages après la catastrophe écologique de l'Erika. Après avoir sauvé trois mille oiseaux, ce sont mes ailes qui se sont brisées", avait-il expliqué en mai 2014 à Sophie Davant dans l'émission L'histoire continue.

Un accident qui lui a laissé de véritables séquelles : "J'ai été polytraumatisé, j'ai eu plusieurs fractures du crâne, des vertèbres et cervicales explosées, une paralysie partielle et le premier pronostic qui a été donné, c'était une paraplégie et une paralysie partielle". Pas question toutefois pour le danseur d'accepter ce sort : "Lorsque le fauteuil roulant est arrivé dans ma chambre, j'ai refusé tout de suite. Je me suis levé de mon lit et je suis allé à la machine à café. On m'avait dit : 'Marcher peut-être, danser jamais plus', et immédiatement avec ce qu'il me restait de visage, j'ai dit : 'non'. C'est le premier mot que j'ai prononcé".

Elle m'a sauvé la vie

Un courage et une détermination qui lui avaient notamment permis de retourner sur scène sept mois plus tard. Un retour qu'il avait effectué en compagnie de l'ancienne sportive de haut niveau Leïla Da Rocha, avec qui il vivait une histoire. "C'est un être de lumière. Elle m'a sauvé la vie. Je remonte sur scène grâce à elle, à son amour, sa volonté, son opiniâtreté", avait-il confié à Libération en 2011.

Pour rappel, Patrick Dupond s'était fait connaître en 1976 en remportant la médaille d'or du concours international de ballet de Varna en Bulgarie. Il fut par la suite nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris en 1980, avant de devenir directeur de la danse du ballet de l'Opéra de Paris dix ans plus tard. Il a également connu un énorme succès à l'étranger et travaillé avec d'autres grands danseurs comme Maurice Béjart, Rudolf Noureev, ou encore Alvin Ailey.