Mort de Patrick Dupond : sa compagne Leïla Da Rocha ne l'oublie pas

Le 5 mars 2021, Patrick Dupond est mort. Dans la plus grande discrétion, il se battait contre la maladie. Même si le 28 décembre 2021 n'est pas la date anniversaire de sa disparition, sa dernière compagne a décidé de faire savoir qu'elle pensait toujours à lui.

Il n'avait que 61 ans et sa mort a bouleversé de nombreuses personnes, dont la femme de sa vie, Leïla Da Rocha, danseuse et chorégraphe comme lui. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", avait-elle déclaré afin d'annoncer la mort de Patrick Dupond. Neuf mois plus tard, il est toujours dans ses pensées. Sur Instagram, elle a dévoilé une photo d'eux deux en train de danser. Un cliché en noir et blanc qui a pour légende des emojis qui font sens : un coeur, des étoiles et une étoile filante.

Patrick Dupond est toujours dans le coeur de celle qui a eu la lourde tâche de dévoiler à l'époque les causes de son décès. "Il est mort d'un cancer du poumon. Le cancer s'était généralisé, malheureusement nous l'avons constaté très tard (...). Il n'en a parlé à personne, c'était son souhait. On avait envie de vivre et traverser cela avec pudeur et ensemble. Ça nous appartenait. Personne ne savait vraiment ce qu'il se passait hormis le monde médical et quelques amis très proches", avait-elle annoncé, une dizaine de jours après le décès, précisant ensuite que Patrick Dupond était "persuadé qu'il allait renaître de ses cendres."