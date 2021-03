Patrick Dupond est mort à l'âge de 61 ans

C'est une nouvelle qui a de quoi surprendre, car il était encore bien trop jeune. L'AFP annonce ce vendredi 5 mars 2021 que Patrick Dupond est mort. Celui qui avait été nommé danseur étoile de l'Opéra national de Paris en 1980 allait fêter son 62e anniversaire dans quelques jours, le 14 mars. Il est décédé des suites d'une maladie foudroyante. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé sa collaboratrice et compagne Leïla Da Rocha.

Patrick Dupond a travaillé avec les plus grands comme Rudolf Noureev, Maurice Béjart ou Alvin Ailey et est devenu en 1990 directeur de la danse du ballet de l'Opéra national de Paris, succédant ainsi à Noureev. Mais le grand public se souvient aussi de lui pour ses apparitions à la télévision. Passionné et battant il été victime d'un grave accident il y a quelques années et a failli ne jamais pouvoir remarcher.

Une vie pleine de succès

Patrick Dupond est né à Paris le 14 mars 1959. Son père a quitté le domicile familial très tôt et il a grandi en compagnie de sa mère et du compagnon de celle-ci. Pour canaliser cette énergie, sa mère l'a inscrit dans un club de football puis à des cours de judo. C'est en observant une leçon de danse classique qu'il se prend de passion pour cet art. Max Bozzoni, lui-même ancien danseur à l'Opéra national de Paris prend en main sa formation. A l'âge de 10 ans, il est admis à l'école de danse de l'Opéra national de Paris.

C'est en 1976 que Patrick Dupond a remporté la médaille d'or du Concours international de ballet de Varna en Bulgarie. Sa carrière internationale a commencé et il accède au titre de danseur étoile en 1980. Dix ans plus tard, Patrick Dupond a 31 ans quand il devient directeur de la danse à l'Opéra de Paris, poste qu'il conserve pendant cinq ans. mais en 1997 il est renvoyé après s'être absenté trois jours pour participer au Festival de Cannes en tant que juré.

Accident, adieux sur scène et retour à la télé

Sa vie bascule ensuite à cause d'un grave accident de voiture. Celui-ci a eu lieu en 2000 lui a valu 134 fractures et une paralysie. Il a failli ne jamais remarcher et a dû réapprendre à danser. Cette année-là, il sort son autobiographie intitulée Étoile et parue chez Fayard en 2000.

Cinq ans plus tard, Patrick Dupond a participé à l'émission de TF1 La Ferme Célébrités 2 aux côtés de Plastic Bertrand. En 2007, il continue sur le petit écran et devient jury pour l'émission Incroyable Talent, sur M6. De 2014 à 2017 il a été juré dans Prodiges sur France 2 pour la catégorie danse.

Le 19 avril 2008, il remet ses chaussons et donne son ultime représentation à l'Espace Pierre Cardin, Mariage de l'Orient et de L'Occident. En 2018, dix ans après avoir dansé pour la dernière fois il est annoncé comme nouveau membre du jury pour l'émission Danse avec les stars. Un rôle qu'il a tenu pendant deux ans.

Patrick Dupond était en couple avec Leïla Da Rocha, ancienne directrice d'une école de danse à Soissons. C'est grâce à elle qu'il avait repris goût à la vie et s'était remis à la danse après son terrible accident.