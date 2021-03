Diaporama Patrick Dupond est mort à l'âge de 61 ans

Patrick Dupond - Photocall de la saison 9 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt. © Christophe Aubert via Bestimage

Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha ont choisi Bordeaux pour ouvrir en septembre leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse" le 1er Septembre 2017. © Patrick Bernard-Fabien Cottereau/ Bestimage

patrick Dupond, Catherine Deneuve et Bernard Gireaudau.

Patrick Dupond - Photocall de la saison 9 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt © Christophe Aubert via Bestimage

Aurélie Dupond et Patrick Dupond dans les loges, le soir du spectacle de L'air de Pzris, à l'espace Cardin, en 2003

Jean Marc Généreux, Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques - Photocall de la saison 9 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt le 11 septembre 2018. © Christophe Aubert via Bestimage

Aurélie Dupond et Patrick Dupond dans les loges, le soir du spectacle de L'air de Pzris, à l'espace Cardin, en 2003

Aurélie Dupond, Patrick Dupond, Elisabeth Platel et Manuel Legris à la cérémonie de remise d'insignes, à l'opéra national de Paris"

En France, à Paris, Patrick Dupond, Michel Drucker, Céline Dion, Alain Delon et David Douillet sur le plateau des Meilleurs Voeux le 1 décembre 1996.

14 / 23

Exclusif - Patrick Dupond et Leila Da Rocha - Francis Perrin fête ses 50 ans de carrière et revient sur scène pour une soirée spéciale avec "Molière malgré Moi" au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris le 18 juin 2016 entouré de sa famille et ses amis. © Romuald Meigneux / Bestimage