"Il pesait 51 kilos au lieu de 70" : Patrick Dupond rongé par les drogues, confidences malheureuses de sa fidèle Leila

Si elle se réjouit que l'Opéra de Paris a décidé de rendre un hommage appuyé à son compagnon Patrick Dupond deux ans après sa mort, Leila Da Rocha veille au grain et se bat, jour après jour, pour que les combats de celui qui est devenu Etoile à 20 ans continuent. Et notamment pour que leur compagnie des White Eagle vive : représentée par plusieurs jeunes danseurs qui se battent chacun pour une cause, celle-ci tente de faire changer les mentalités, un vrai combat pour le couple. Il faut dire que tous les deux avaient traversé de nombreuses épreuves.

D'ailleurs, la jeune femme le dit elle-même dans le Figaro, ce samedi : lorsqu'un jour de 2003, passionnée de danse, elle contacte Patrick Dupond, elle le tire "de l'enfer". Le jour de leur premier rendez-vous, au coeur de Paris, elle voit d'ailleurs arriver un homme bien loin de la brillante Etoile qu'il était quelques années plus tôt. Enroulé dans une "écharpe tricotée en grosse laine", il est entouré d'un "nuage de tabac" et elle ne tarde pas à repérer "cigarettes et alcool" sur la table devant lui.

"J'ai découvert un homme abîmé, dans le chagrin, la tristesse et la solitude. Il avait tout perdu. Ses amis, ses fans, son maître, Max Bozzoni [mort en 2003, ndlr]. Son appartement du parc Monceau avait été saisi, sa maison de Normandie avait brûlé. Il avait eu son terrible accident de voiture après lequel le professeur Saillant lui avait prédit qu'il ne remarcherait sans doute pas. Il pesait 51 kilos au lieu de 70, son poids de forme. Il était dévasté par les drogues et l'alcool", raconte-t-elle. Alors elle fait "ce qu'elle avait à faire" et entre définitivement dans sa vie.

"Le milieu nous est tombé dessus"

Elle l'emmène chez elle, où il rencontre sa famille, sa mère, son mari, son fils. Adopté par le clan, il est entouré et Leila passe de nombreuses années, inlassablement "à le tirer de l'enfer". Elle l'écoute le jour, la nuit, suit son parcours de désintoxication qui connaitra deux rechutes. Mais deux fois, sa famille le relève. Le duo, devenu inséparable, finit par monter sur scène lorsqu'un médecin les alerte en 2008 : pour lui, il ne reste plus que quelques mois à vivre au danseur. Tous les deux décident alors de vivre leur vie et leur passion sans limite. Ils montent Fusion, un spectacle qui mêle classique et oriental et qui ne va pas plaire au métier.

"Qu'est-ce que Patrick Dupond fait avec cette fille grosse et moche, qui ne sait même pas danser et qui profite de son nom ? Elle lui a mis le grappin dessus ?", entend Leila. Mais pas de quoi les freiner : "Le milieu nous est tombé dessus, raconte-t-elle. On s'est fait casser la gueule. On s'en fichait. En sortant de la tournée, la menace de mort s'était éloignée. Je lui ai alors appris l'enseignement. Lui qui avait trop donné, et qui était usé, abusé, lui qui s'était laissé déchire par son énergie affolante a délivré un enseignement ciselé comme un diamant".

Plus tard, Patrick Dupond redevient la star qu'il a été, notamment grâce à des émissions comme Prodiges, ou Danse avec les Stars, qui n'ont pas manqué de saluer son talent immense et qui lui ont rendu un hommage appuyé après sa mort le 5 mars 2021. Mais comme il l'avouait lui-même, sans Leila à ses côtés, les choses auraient été différentes : "Elle m'a recadré. Je suis embarqué dans sa dynamique, elle me dirige presque malgré moi. C'est très similaire à ce que j'ai connu avec mon maître Max Bozzoni ou Maurice Béjart. Moi tout seul, j'explose en vol."