Diaporama : "Il pesait 51 kilos au lieu de 70" : Patrick Dupond rongé par les drogues, confidences malheureuses de sa fidèle Leila

Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha ont choisi Bordeaux pour ouvrir en septembre leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse"

Leila Da Rcha, la femme de sa vie, veille sur son héritage. Il faut dire qu'en 2003, elle le tire " de l'enfer " après de la drogue et de l'alcool. Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha ont choisi Bordeaux pour ouvrir en septembre leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse" le 1er Septembre 2017.

© BestImage, Alain Canu via Bestimage

Parick Dupond est devenu étoile à 20 ans mais a connu une longue dépression quand tout s'est arrêté. En France, à l'Opéra de Paris, portrait de Patrick Dupond dans sa loge en mars 1984.

Elle l'a fait remonté sur scène en 2008, un spectacle détesté par le milieu mais très important pour eux. Patrick Dupond et Leila Rocha ont réalisé la chorégraphie de "Mariage de l'Orient et de l'Occident" à l'espace Pierre Cardin. Patrick Dupond n'était pas monté sur scène depuis 7 ans.

Elle l'a soutenu et relevé jusqu'à sa mort en 2021 d'un cancer du poumon. Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha ont choisi Bordeaux pour ouvrir en septembre leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse" le 1er Septembre 2017.

