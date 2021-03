Mort de Patrick Dupond : Leïla, la femme de sa vie, son dernier amour

Une étoile s'en est allée. Patrick Dupond est mort à l'âge de 61 ans, une bien triste nouvelle annoncée ce vendredi 5 mars 2021 par son entourage à l'AFP. Le célèbre danseur étoile a été emporté par une maladie foudroyante. Cette grande figure du spectacle était également connue du public pour avoir participé à Danse avec les stars (TF1) en tant que membre du jury aux côtés de Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Patrick Dupond était amoureux depuis plusieurs années d'une femme qui a littéralement bouleversé sa vie : Leïla Da Rocha, danseuse et chorégraphe comme lui. Les deux artistes se sont longtemps côtoyés avant de devenir amants. C'est en 2017, auprès de Paris Match, que Patrick Dupond avait officialisé leur histoire d'amour, lui qui avait, jusqu'à Leïla, toujours préféré les hommes.

Le danseur étoile était alors revenu sur leur rencontre survenue en 2004, quelques années après avoir eu un terrible accident de voiture qui l'a laissé polytraumatisé et paralysé. C'était en 2000. Juste avant sa rencontre, Patrick Dupond commençait à enseigner la danse de nouveau mais souffrait d'alcoolisme. Il avait pour projet de partir au Japon mais un coup de fil de celle qui allait devenir sa compagne avait tout changé. Leïla, ancienne athlète de haut niveau qui a arrêté sa carrière suite à une blessure, dirige une école de danse de Soissons et veut recruter le célèbre danseur étoile. Il accepte. "Parce qu'elle a su trouver les mots, j'ai accepté un rendez-vous. L'entrevue devait durer trente minutes. À 3h du matin, nous n'arrivions pas à nous quitter", avait raconté Patrick Dupond à Paris Match en 2017. "Ça m'arrangeait de me mentir à moi-même. En ce qui me concerne, l'homosexualité a été une erreur", avait-il également lâché au magazine.

Pourtant, en 2011, la relation des deux artistes n'en était pas encore au stade de l'amour, Leïla était même mariée. "Elle est fusionnelle. Ça n'a rien à voir avec une histoire de cul. Rien à voir avec l'amour que je porte à mon mari", disait alors la danseuse, au cours d'un entretien avec Libération.

Ne regrettant pas sa vie d'avant et son immense carrière internationale semée d'embûches, Patrick Dupond disait être un homme heureux : "Je crois qu'il m'était nécessaire de traverser toutes ces épreuves pour être digne de son amour. (...) Je me réveille chaque jour avec la certitude de plus en plus forte qu'elle est la femme de ma vie."

Ce vendredi 5 mars, Leïla a perdu bien plus qu'un simple collaborateur, sa moitié. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a-t-elle déclaré à l'AFP.