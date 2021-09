Danse avec les stars de retour, sans Patrick Dupond : une épreuve pour sa compagne Leïla Da Rocha

Par Marine Corviole Rédactrice Passe ses journées à attendre une sortie de Meghan Markle, Kate Middleton (forever) et Charlene de Monaco. Sinon, elle décrypte les looks des stars sur le tapis rouge des Oscars, du Festival de Cannes, mais aussi en front row des défilés, sur Instagram... Au Trivial pursuit, posez-lui une question rose !

Elle a partagé la vie du chorégraphe et danseur étoile durant plus de quinze ans... Vendredi soir, Leïla Da Rocha pourrait ne pas réussir à regarder le retour de "Danse avec les stars" sur TF1, six mois après le décès de son charismatique juré Patrick Dupond.

Ce vendredi 17 septembre 2021, l'émission Danse avec les stars fait enfin son grand retour sur TF1. Une onzième saison qu'appréhende Leïla Da Rocha, la compagne du défunt Patrick Dupond. Dans une nouvelle interview accordée à Télé Loisirs, la chorégraphe a donné de ses nouvelles, six mois après le décès du danseur étoile et juré de DALS. Le 5 mars dernier, l'artiste est mort des suites d'un cancer des poumons à l'âge de 61 ans. Elle l'avoue, allumer sa télé et regarder les débuts de l'émission sans Patrick Dupond "va être compliqué" : "Je pense que je le déciderai dans l'instant, en fonction de la journée que je vais traverser." Leïla Da Rocha pourrait malgré tout jeter un oeil tant le nouveau jury lui plaît : "Jean Paul Gaultier, je l'admire. Il est la représentation de l'élégance et de la grâce, mais aussi il est atypique. Il a tout à fait sa place dans Danse avec les stars (...). Denitsa Ikonomova, je l'aime beaucoup. Elle a sa place, elle a gagné quatre fois le programme ! C'est une experte, elle est spécialiste dans ses techniques. Elle est juste passée de l'autre côté." Pour ce qui est de Shy'm et Jean-Marc Généreux, celle qui a passé beaucoup de temps avec eux en coulisses des saisons 9 et 10 assurent qu'ils "sont très attentifs, très attentionnés. Ce sont de très belles personnes." Les téléspectateurs découvriront également l'autre nouveau juré de cette édition 2021 : le premier danseur du Ballet de l'Opéra national de Paris François Alu. Seul rescapé des précédentes émissions, Chris Marques vient compléter le jury. Je vais lui rendre un hommage en tant qu'homme Parmi les treize nouveaux candidats qui fouleront le parquet de DALS cette année, Leïla Da Rocha attend avec impatience de découvrir Bilal Hassani et son partenaire : "J'adore cet homme. Il est incroyable, c'est ça la danse, le mouvement, le corps et l'être humain. Ça a l'air d'être quelqu'un d'humble." Cette ancienne championne de basket espère que TF1 rendra hommage à son défunt compagnon en lui consacrant toute une émission. "La production m'a contactée en me disant qu'ils allaient en parler. Mais entre "en parler " et "faire un hommage", ce sont deux choses différentes, affirme-t-elle. Après, il faut les comprendre. Ça fait deux ans que Danse avec les stars n'a pas été à l'antenne, c'est un programme festif, joyeux et que le public attend avec impatience. C'est compliqué pour eux", explique-t-elle. En attendant de voir l'éventuel hommage des équipes de TF1, Leïla Da Rocha va créer un spectacle dédié à celui qui a partagé sa vie durant plus de quinze ans. "Je vais lui rendre un hommage en tant qu'homme. Aussi, la compagnie Patrick Dupond - Leïla Da Rocha ouvre ses portes dès le lundi 20 septembre. Patrick Dupond continue de briller. C'est que je lui ai promis et c'est ce que je ferai."