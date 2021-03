Mort de Patrick Dupond : sa compagne Leila révèle les causes de son décès

"Il est mort d'un cancer du poumon. Le cancer s'était généralisé, malheureusement nous l'avons constaté très tard", se désole Leila Da Rocha dans un entretien accordé à Femme Actuelle. Parti le 5 mars dernier, Patrick Dupond s'était fait très discret sur la maladie qu'il combattait depuis plusieurs semaines.

Son ancienne compagne, qui s'était reconvertie dans la danse orientale après une carrière de basketteuse professionnelle, explique que l'ancien juré de Danse avec les stars s'est battu jusqu'au bout, ne perdant jamais espoir face à la maladie. "Il était persuadé qu'il allait renaître de ses cendres", a-t-elle déclaré.

Ensemble depuis 2004, le couple a traversé cette épreuve avec l'espoir d'une guérison qui n'est finalement jamais venue, mais Leila souhaite diffuser un message d'espoir pour toutes les personnes atteintes par la maladie. "On peut s'en sortir. Ce ne fut pas le cas de Patrick mais il faut y croire. C'est important de garder espoir chaque jour qui passe", assure-t-elle.

Un moment très difficile que l'ancien danseur étoile a choisi de vivre en toute intimité. "Il n'en a parlé à personne, c'était son souhait. On avait envie de vivre et traverser cela avec pudeur et ensemble. Ça nous appartenait. Personne ne savait vraiment ce qu'il se passait hormis le monde médical et quelques amis très proches", précise Leila Da Rocha.

Ses proches et de nombreuses stars, à l'image de Francis Lalanne et Marie-Claude Pietragalla, qui lui a rendu un vibrant hommage, étaient présents aux obsèques de Patrick Dupond, ce qui a réchauffé le coeur de Leila, qui reste malgré tout amère face au manque de reconnaissance à l'échelle nationale pour son compagnon. "J'aurais aimé que le gouvernement soit plus présent, je n'ai eu aucune manifestation de leur part", se désole-t-elle.

Patrick Dupond fut l'un des danseurs français les plus reconnus mondialement. Directeur de la danse du ballet de l'Opéra national de Paris, il a fait rayonner la France à travers le monde en travaillant notamment avec Maurice Béjart et Rudolf Noureev.