Obsèques de Patrick Dupond : Fauve Hautot, Shy'm, Chris Marques... L'équipe de DALS soudée

L'heure était aux adieux. Ce 11 mars 2021, en début d'après-midi, se sont tenues à Paris les obsèques de Patrick Dupond. Famille et amis se sont retrouvés à l'église Saint-Roch pour une cérémonie religieuse riche en émotion. Autour de Nicole Dupond (la mère du danseur) et de Leïla Da Rocha, qui était sa compagne, l'équipe de l'émission Danse avec les stars était bien sûr au rendez-vous.

Les danseurs Fauve Hautot, Anthony Colette et Christophe Licata sont arrivés en même temps devant l'édifice religieux. La danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, qui avait été jurée de DALS en 2012, a quant à elle offert une épaule réconfortante à Leïla Da Rocha. Les deux autres jurés Chris Marques et Shy'm ont eux aussi fait le déplacement pour rendre hommage à Patrick Dupond. Certains candidats étaient également présents ce jeudi, à l'image de Francis Lalanne et Philippe Candeloro, qui avaient foulé le parquet de TF1 pendant la saison 2.

Nicoletta, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, le violoncelliste Gautier Capuçon, Brigitte Fossey, Jack Lang, l'acteur Patrick Préjean et sa femme Liliane, le journaliste Jacques Cardoze, le couturier Jean-Claude Jitrois... Tous ont fait leurs adieux au danseur étoile de l'Opéra de Paris, décédé le 5 mars dernier "des suites d'une maladie foudroyante", à l'âge de 61 ans. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a annoncé Leïla Da Rocha.

De la scène à la télévision

Comme l'a rappelé l'AFP, Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en général en France, connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. Sacré à 21 ans étoile de l'Opéra, dont il a longtemps été l'enfant chéri, le danseur, Grand prix national de la danse (1982), a dû quitter "la maison" dans des circonstances pénibles après son licenciement en 1997, pour lequel il a été dédommagé en cassation.

Ses qualités d'acteur ont séduit les plus grands chorégraphes, de Roland Petit à Maurice Béjart qui créent pour lui. En 2000, il a été victime d'un grave accident de voiture. Son corps s'est retrouvé brisé par 134 fractures et les médecins lui avaient annoncé qu'il ne dansera plus. Après avoir tâté du cinéma (Dancing Machine avec Alain Delon en 1990), dansé avec les chevaux du Cadre noir, il s'est essayé à la télé en devenant notamment juré dans l'émission Danse avec les stars sur TF1 en 2018.