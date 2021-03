Obsèques de Patrick Dupond : les mots bouleversants de Marie-Claude Pietragalla

La mort de Patrick Dupond, survenue le 5 mars 2021, suscite une vive émotion. La douleur s'est décuplée lors de ses obsèques. Sa partenaire de toujours, Marie-Claude Pietragalla, s'est exprimée lors du triste événement et a tenu des propos bouleversants.

C'est à l'église Saint-Roch, située Rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, que s'est déroulée la messe funèbre de Patrick Dupond. Sa famille, ses proches et connaissances ont bravé le vent pour rendre un dernier hommage au danseur étoile décédé à l'âge de 61 ans. Marie-Claude Pietragalla, la partenaire de longue date du défunt, comptait parmi les intervenants.

"Le monde de la danse en deuil d'avoir perdu son plus bel astre, a-t-elle déclaré à l'assistance, avant d'épauler la compagne de Patrick Dupond, Leïla Da Rocha, inconsolable. Nous gardons précieusement en mémoire tes envols qui semblaient ne jamais finir, tes manèges qui étourdissaient les salles du monde entier, tes pirouettes offertes comme des cadeaux (...) tu as ébloui les regards (...) levé les foules comme aucun grand artiste."

Discours et musique pour l'ultime adieu

Comme elle, Anne Roumanoff et Aurélie Dupont se sont également adressées aux convives. Cette dernière a rendu également hommage au "danseur absolu" parti à cause d'une maladie foudroyante. Le violoncelliste Gautier Capuçon et le duo Camille et Julie Berthollet se sont également exprimé, mais en musique, en interprétant plusieurs morceaux dont "La Mort du Cygne" de Saint-Saëns.

Dans l'église, Fauve Hautot, Anthony Colette, Maxime Dereymez et Christophe Licata, les ont écoutés avec la plus grande attention. Les professionnels de Danse avec les stars étaient venus faire leurs adieux à Patrick Dupond, qui fut juré de l'émission diffusée sur TF1 au cours des neuvième et dixième saisons. Un autre membre du jury, Chris Marques, avait lui aussi fait le déplacement. Certains candidats passés étaient également présents ce jeudi, à l'image de Francis Lalanne et Philippe Candeloro, prétendants au titre de la saison 2.

Nicoletta, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la maire de Paris Anne Hidalgo, Ségolène Royal, Brigitte Fossey, Jack Lang, l'acteur Patrick Préjean et sa femme Liliane, le journaliste Jacques Cardoze, le couturier Jean-Claude Jitrois... Eux aussi se sont joints à l'ultime hommage au danseur étoile disparu.