Mort de Patrick Dupond : la date de ses obsèques dévoilée, la famille Danse avec les stars attendue

L'annonce de son décès a été une onde de choc dans le monde de la danse. Le légendaire Patrick Dupond est mort, bien trop jeune, à 61 ans, vendredi 5 mars 2021. L'ex danseur étoile de l'Opéra de Paris a succombé à une maladie foudroyante. L'AFP vient d'annoncer la date de ses obsèques, qui se tiendront jeudi 11 mars en l'église Saint-Roch à Paris.

L'Agence France-Presse précise également que de nombreux danseurs et artistes sont attendus. Des musiciens, dont le violoncelliste Gautier Capuçon et le duo Camille et Julie Berthollet, vont lui rendre hommage dans la "paroisse des artistes". Le monde de l'Opéra sera également présent en force à la cérémonie religieuse à 14h30. Devraient être présents : le directeur général, Alexander Neef, d'anciennes danseurs et danseuses étoiles comme Marie-Claude Pietragalla, Cyril Atanassoff ou encore Marie-Agnès Gillot, ou encore la directrice de l'Ecole de danse, Elisabeth Platel. Quelques personnalités s'exprimeront en hommage au danseur star, comme la directrice de la danse de l'Opéra Aurélie Dupont et la comédienne Anne Roumanoff.

L'AFP précise également que plusieurs membres de la famille de Danse avec les stars seront présents. Patrick Dupond y avait été juré pendant 2 ans, en 2018 et 2019, aux côtés de Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Patrick Dupond est décédé vendredi 5 mars 2021. Sa compagne Leïla Da Rocha avait confirmé la terrible nouvelle. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles. Il est décédé à la suite d'une maladie foudroyante", a-t-elle sobrement déclaré, ajoutant qu'il était "malade depuis quelques mois".

Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en général en France, connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. En 2000, il avait été victime d'un grave accident de voiture. Son corps avait été brisé par 134 fractures et les médecins pensaient à l'époque qu'il ne danserait plus jamais. Mais moins d'un an après, il leur prouvait le contraire.