Mort de Patrick Dupond : le terrible accident qui lui a valu 134 fractures et une tétraplégie

Le 5 mars 2021, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la mort de Patrick Dupond à l'âge de 61 ans. Le célèbre danseur étoile est mort des suites d'une maladie foudroyante. Il était malade depuis quelques mois a précisé, a précisé sa compagne Leila Da Rocha à l'AFP.

Fou de danse depuis son enfance, le célèbre artiste a vu sa carrière être stoppée en 2000 après un terrible accident de voiture qui a eu lieu au mois de janvier. Il était déjà très abattu moralement à l'époque, après son éviction en 1997 de l'Opéra de Paris qu'il dirigeait - il avait été juré au Festival de Cannes, malgré d'interdiction de l'Opéra de Paris.

Alors qu'il était âgé de 41 ans, Patrick Dupond a perdu connaissance au volant de son véhicule, dans une ligne droite, sur l'autoroute, entre Le Havre et Paris. "Je revenais de l'île de Ré où j'avais passé quinze jours à démazouter des plages après la catastrophe écologique de l'Erika. Après avoir sauvé trois mille oiseaux, ce sont mes ailes qui se sont brisées", avait-il expliqué à Sophie Davant en 2014 dans Toute une histoire.

Polytraumatisé, il a eu "134 fractures, trois vertèbres artificielles, la main arrachée, trois fractures du crâne, plusieurs comas, et au réveil, tétraplégie", comme il l'a confié sur Europe 1 en 2019. "Le premier pronostic qui a été donné, c'était une paraplégie et une paralysie partielle. (...) Lorsque le fauteuil roulant est arrivé dans ma chambre, j'ai refusé tout de suite. Je me suis levé de mon lit et je suis allé à la machine à café. On m'avait dit : 'Marcher peut-être, danser jamais plus', et immédiatement avec ce qu'il me restait de visage, j'ai dit : 'non'. C'est le premier mot que j'ai prononcé.", a-t-il raconté, toujours à Sophie Davant. Mais voilà, sept mois plus tard, Patrick Dupond remontait sur scène.

L'ex-juré de Danse avec les stars a su se battre et quatre ans plus tard, sa vie a de nouveau basculée mais cette fois-ci de façon positive. Il est en effet tombé amoureux de Leïla Da Rocha, qui enseigne la danse orientale à Soissons. "Elle m'a sauvé la vie. Je remonte sur scène grâce à elle, à son amour, sa volonté, son opiniâtreté", avait-il déclaré à Paris Match.

Patrick Dupond laisse derrière lui ses proches et le monde de la danse en deuil.