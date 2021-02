Gautier Capuçon, son "premier" et unique amour, Delphine : "On avait 15 ans. On ne s'est plus quittés"

Au cours d'une interview à Gala, parue dans l'édition du jeudi 11 février 2021, Gautier Capuçon revient sur sa belle histoire d'amour avec Delphine, qu'il a rencontré lorsqu'il était adolescent. Le violoncelliste s'est confié avec tendresse sur sa "première vraie histoire" d'amour avec celle qui deviendra la femme de sa vie, mère de ses filles Fée (11 ans) et Sissi (8 ans).

Questionné sur son premier amour, Gautier Capuçon explique que son histoire a "commencé précisément le 27 mars 1997". "Lors d'un concert pour les 70 ans de Rostropovitch, au théâtre des Champs-Elysées, on avait acheté deux billets, au poulailler. On avait 15 ans. On ne s'est plus quittés. On a fait le Conservatoire national supérieur ensemble. Delphine est une merveilleuse violoncelliste", a-t-il confié à nos confrères.

Voulant continuer à pratiquer le violoncelle, Gautier Capuçon débute des études à l'étranger. Sa compagne Delphine ne voulant pas poursuivre cette voie musicale, il semblerait qu'ils se soient alors quittés. Auprès de Paris Match en décembre dernier, le violoncelliste décrivait sa "plus grosse erreur de jeunesse", "avoir quitté ma femme quand j'étais jeune. Mais depuis je l'ai épousée, donc ça va".

Aujourd'hui dans Gala, Gautier Capuçon explique avoir poursuivi ses études à Vienne. "Elle avait d'autres envies (...) Ce n'était pas du genre : "Soit c'est toi qui continues, soit c'est moi", ce n'était pas dans la balance. Elle voulait vraiment se lancer dans l'architecture d'intérieur. Elle a beaucoup de passions. Elle est douée pour tout !", a-t-il affirmé.

Bien qu'ils se soient un temps quittés, Gautier et Delphine Capuçon se sont mariés en 2007. Cette année, ils fêteront leurs noces de plomb. De leur belle histoire sont nées Fée (11 ans) et Sissi (8 ans), forcément passionnées de musique. L'aînée a hérité du perfectionnisme de ses parents, tandis que la plus jeune a reçu son premier violoncelle à Noël. "Je n'oublierai jamais ses yeux quand elle l'a découvert sous le sapin", a confié son papa.

Retrouvez l'interview de Gautier Capuçon dans le dernier numéro de Gala.