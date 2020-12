Gautier Capuçon : Quitter sa femme Delphine, son "erreur de jeunesse"...

Le mardi 1er décembre 2020, France 2 diffuse la 7e édition de Prodiges. Pour cette "édition de Noël", l'émission s'installe au Dôme de Marseille. Du côté des jurés, on retrouve Élizabeth Vidal, la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et le violoncelliste Gautier Capuçon. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le musicien, notamment sur son union à Delphine Borsarello, ancienne violoncelliste devenue architecte.

Gautier Capuçon et son épouse se sont mariés en septembre 2007. Elle est l'une des six enfants de Jean-Luc Borsarello, violoniste. Ensemble, ils ont accueilli deux filles : Fée (11 ans) et Sissi (7 ans). "Je l'ai rencontrée au Conservatoire : j'avais 15 ans, elle en avait 16. C'était une violoncelliste archi-douée, mais également ravissante. Je ne suis pas seulement tombé amoureux de ses qualités artistiques. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis", confiait Gautier Capuçon à Paris Match, en 2015.

Depuis, le violoncelliste a précisé sa version des choses. Questionné par le même magazine 5 ans après, il avoue sa plus grosse "erreur de jeunesse" : "Avoir quitté ma femme quand j'étais jeune. Mais depuis je l'ai épousée, donc ça va". Si on n'en saura pas plus sur cette rupture (et comment il a réussit à la récupérer), on sait toutefois que les petites Fée et Sissi sont le centre de la vie du musicien. "L'aînée joue du violon. Sissi dit qu'elle veut devenir violoncelliste, mais elle est encore petite. Nous verrons, je ne veux rien imposer. Fée est déjà trop perfectionniste. Je veux qu'elle garde la notion de plaisir avant tout", avait-il appris à Paris Match il y a cinq ans.

Aujourd'hui formant une superbe famille de musiciens, Gautier Capuçon et Delphine Borsarello ont promis de ne jamais plus se quitter. "Delphine et moi avons grandi l'un près de l'autre. Nous avons commencé à sortir ensemble en 1998, avant de nous marier en 2007. Notre amour est pur et inconditionnel depuis vingt ans. Elle m'aide à garder les pieds sur terre", avait-il confié à Paris Match en 2019.