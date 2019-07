Gautier Capuçon, son épouse et leur fille : Un nuit au pied de la tour Eiffel

Dimanche 14 juillet 2019, Stéphane Bern présentait une nouvelle édition du Concert de Paris sur France 2 en direct du Champ-de-Mars. Considérée comme l'un des plus grands événements de musique classique au monde, cette soirée au pied de la tour Eiffel réunissait un panel impressionnant d'artistes lyriques et de musiciens accompagnés par l'Orchestre national de France, le Choeur de Radio France et la Maîtrise de Radio France, devant près de 500 000 spectateurs. La soirée, diffusée dans plus de dix pays, a réuni en moyenne de 3,13 millions de téléspectateurs sur France 2 avec un pic à 4,4 millions lorsqu'a été tiré le traditionnel feu d'artifice.

Parmi les artistes au programme, le violoncelliste Gautier Capuçon. Le frère du très demandé violoniste Renaud Capuçon était accompagné de son épouse Delphine Capuçon et de leur fille aînée, prénommée Fée (10 ans). Le couple a également une petite Sissi (7 ans). Gautier Capuçon s'est récemment illustré en allant jouer au pied de Notre-Dame meurtrie après un incendie. Star parmi les stars, le ténor Roberto Alagna est évidemment monté sur scène avec son épouse, la soprano polonaise Aleksandra Kurzak. La mezzo-soprano Gaëlle Arquez, le contre-ténor polonais Jakub Józef Orlinski, le chanteur lyrique allemand René Pape, la soprano israélienne Chenn Reiss et le ténor allemand Christian Elsner composaient la distribution de voix de très haut vol de ce concert.

Ces talents ont partagé la grande scène en compagnie de la virtuose chinoise de la guitare classique Xuefei Yang ou de la pianiste géorgienne Khatia Buniatishvili que l'on a vue en coulisses avec toute sa famille. Au programme, de grands airs comme L'Ouverture de Carmen, La Damnation de Faust d'Hector Berlioz, mais aussi La Mamma de Charles Aznavour interprété par Roberto Alagna accompagné de la guitare de Xuefei Yang et de l'Orchestre national de France.

Dans les coulisses du Concert de Paris 2019, la maire Anne Hidalgo a joyeusement pris la pose avec le député En Marche Cédric Villani. Christophe Girard, adjoint à la Culture de Paris, ainsi que l'artiste Richard Orlinski, dont les sculptures décoraient les lieux, étaient présents. Gary Dourdan, Michel Field, Laurent Boyer et sa compagne Émilie Seban, et les membres du gouvernement Franck Riester (ministre de la Culture), Sophie Cluzel (secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, venue en famille) et Amélie de Montchalin (secrétaire d'État chargée des Affaires européennes) ont côtoyé Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et Sibyle Veil, PDG de Radio France.

Cette nouvelle édition du Concert de Paris a tenu toutes ses promesses.